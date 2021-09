Diego Arrabal ha estado tres meses fuera del plató de ‘Viva la vida’, pero esta semana ha regresado al formato de Telecinco. En su vuelta, el colaborador ha analizado el fichaje de Carmen Borrego por ‘Sálvame’ que se supo esta misma semana.

Emma García ha preguntado al inicio de la tarde por la opinión del tertuliano sobre su antigua compañera: "Es un caballo perdedor. A mí no me gusta ser un caballo perdedor. Nunca me ha gustado". También ha hablado sin rodeos sobre la incorporación de Borrego al espacio de Jorge Javier Vázquez: "Carmen va directa al matadero. Allí la han humillado".

Arrabal ha hecho referencia a su actual enemistad con la hija de María Teresa Campos, especialmente a esas ocasiones en las que ha hablado de él: "Me nombró a mí. Dijo que yo le daba muy malas tardes aquí, pero luego Kiko Hernández se metió con ella en 'La última cena'", ha comentado en referencia al que será su nuevo compañero. "Me sentó hasta mal que dijese eso. Yo la he cuidado. Este verano ella sabe perfectamente que la prensa la ha cuidado muchísimo", ha zanjado.