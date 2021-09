Dani Rovira está de enhorabuena por partida doble. Además de recibir uno de los premios FesTVal de su XIII edición, el cómico malagueño continuará al frente de 'La hora D', que ha renovado por una segunda temporada en TVE, según YOTELE informó en exclusiva hace unas semanas. En la gala de clausura del Festival de Televisión de Vitoria, hablamos con el actor tras conocerse que el formato de The good Mood y The Pool tendrá más entregas en La 1.

- 'La noche D' renueva por una segunda temporada. ¿Cómo has recibido la noticia?

-Estamos muy contentos. Es una noticia muy grata. Luego encima poder venir al FesTVal a recoger un premio por el trabajo de todo un equipo es un acicate para coger esta segunda temporada con más ganas e intentarlo hacerlo mejor aún si cabe.

-Además, estuvisteis unos datos de audiencia bastante interesantes e, incluso, por encima de la media de la cadena.

-Sí. La suerte que hemos tenido también es que TVE ha confiado muchísimo en nosotros. A priori no teníamos presión en cuanto audiencias. A nivel de contenido, no solo se ha metido ni nos han censurado nada, sino que estaban contentísimos. Directivos estaban en todas las grabaciones. También es bonito hacer un proyecto en el que todo el mundo te apoya. La audiencia ha acompañado, pero más que eso es el feedback del público. En esa época mucha gente me decían que tenían ganas de que llegase el martes.

En un momento en el que había mucho ruido, polémicas y polarización, 'La noche D' se convirtió en un programa sin titulares porque no se buscan. El titular es el programa en sí. Los invitado están locos por venir. Se ha quedado una importante lista de espera con invitados porque los veían desde sus casas y se daban cuenta que eran una charla entre amigos. Estoy bastante orgulloso de eso.

-También serás uno de los protagonistas de 'BSO', el programa presentado por Emilio Aragón en Movistar+

-Sí. Esto se grabó hace ya tiempo y estoy deseando de que salga. Vi los cuatro primeros y me pareció de lo más delicioso que se ha hecho en televisión en mucho tiempo. Este tipo de programas en el que ha sabido combinar las entrevistas con la músicas, las luces, la danza... Yo me lo pasé muy bien en la grabación. Me sentí súper cuidado

Me ha dado un síndrome de Stendahl con el programa de Emilio Aragón. A este hombre le amo. Todo lo que sea con él lo haría. Es de lo mejor que le ha pasado a la televisión de nuestro país. Todo lo hace con mucho cuidado, mimo, talento y humildad... No sé cómo habrá salido el programa, pero desde luego estaba feliz.

-¿Lo viste terminado?

-No. Cuando lo grabamos, yo estaba en un momento incierto. Por eso tengo mucha curiosidad por verlo. Emilio me animó a ser yo en la grabación. Creo que puede ver una parte de entrevista muy honesta.

-Por otro lado, protagonizaste el especial 'Odio' en Netflix con una muy buena acogida. ¿Te planteas un nuevo especial?

-Estamos en ello. Netflix quiere y yo también. Lo que pasa es que grabar un espectáculo como 'Odio' es un proceso muy artesanal. No se puede decir en dos meses voy a escribir algo nuevo y lo grabo. Requiere de una fase de escritura, probar textos y rodarlos, pero estamos hablando. De aquí a tres años seguramente haya otro especial, lo que pasa es que hay que hacerlo. Las cosas de palacio van despacio.

-¿Tienes ahora proyectos de cine o de ficción en la actualidad?

-Ahora tenemos muchos estrenos de cositas que he ido haciendo este último año. También hay una película, que quizás podríamos empezar en 2022. Como sabéis no se puede adelantar mucho, pero bueno, entre 'La noche D' que viene ahora y diferentes actuaciones que me quedan por hacer. Es que, de verdad, qué agobio. Yo me quiero ir de vacaciones otra vez. (Risas)

-Tú has lanzado mucho mensaje de superación, pero le gente te habrá devuelto muchos comentarios de cariño y mucha fuerza.

-Siempre me llevan en volandas, y estoy muy agradecido. Ojalá todo el mundo que pasase por algo así sintiera todo el cariño y la fuerza que he recibido. La única manera que poder responder a eso es hacer el máximo trabajo posible. A través de las redes sociales, no dejo de ser yo. Veis lo que sois.

-¿Estás recuperado ya al 100%?

-Si. Aún tengo que hacer las revisiones cada tres meses, pero creo que eso ya las tendré de por vida. Físicamente, muy bien también. He estado de vacaciones y me he relajado un poquito más. También tenemos algún reto deportivo con la fundación Ocho Tumbado. A partir de unas semanas, me pondré las pilas.