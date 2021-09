'Todo es mentira', el programa que presenta Risto Mejide en las tardes de Cuatro, sigue dando cabida a los políticos que buscan reinventarse como tertulianos. Unos días después de que se anunciara su fichaje, Esperanza Aguirre ha debutado este jueves en la mesa de tertulianos del formato de humor y actualidad.

"Hoy recibimos a una persona que teníamos muchas ganas de tener aquí en el plató", ha comenzado diciendo Risto para presentar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Seguidamente, para romper el hielo, le ha lanzado una pregunta a su nueva analista: "¿Sabes dónde te estás metiendo?".

"Había decidido jamás aparecer en este programa por el nombre que tiene", ha confesado Aguirre, que sin perder el tiempo, ha aprovechado su primera intervención para arremeter contra Pedro Sánchez. "Como este Gobierno no deja de decir mentiras...", ha dejado caer.

"Aquí se puede decir Perro Sánchez", ha bromeado Castelo tras el ataque de Aguirre hacia el líder del Ejecutivo. Sin embargo, la también exministra de Educación y Cultura ha preferido no utilizar esos términos: "Eso no lo digo. Eso es un ataque personal y estoy en contra de los ataques personales". "De los políticos sí, no hace más que decir mentiras", ha matizado.

Esperanza Aguirre se suma de esta forma al equipo de colaboradores de 'Todo es mentira', al que también se incorporan esta temporada Celia Villalobos, exministra y exdiputada del PP; José Manuel García-Margallo, diputado en el Parlamento Europeo y exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, y Anabel Alonso, presentadora, humorista y actriz.