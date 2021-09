La televisión continúa muy pendiente del volcán en erupción situado en la zona de Cumbre Vieja de La Palma (Islas Canarias). Debido a este acontecimiento, las principales cadenas han enviado equipos hasta la isla para que informen en directo sobre la última hora, así como a algunos de sus rostros más reconocidos. Es el caso de Pedro Piqueras, que esta tarde ha sorprendido a los espectadores del informativo vespertino.

A las 15:00 horas, David Cantero ha conectado en directo con el presentador de la edición nocturna de 'Informativos Telecinco', desplazado hasta La Palma para contar en primera persona todas las novedades acerca del volcán, que cuenta con dos grandes fisuras y nueve bocas. "Muy pocas veces los periodistas podemos cubrir en directo lo que es la erupción de un volcán. Hemos cubierto acontecimientos de todo tipo, pero esto es impresionante", ha comenzado diciendo.

El periodista, que ha informado de que a partir de las 20:00 horas de este lunes la lava llegará al mar, ha insistido en que "ver cómo sale la lava y el fuego desde el cráter es realmente impresionante". "Es un acontecimiento único porque se está transmitiendo en directo desde ayer con todas las imágenes posibles", ha reconocido Piqueras.

La próxima conexión de Pedro Piqueras será desde dentro del volcán. pic.twitter.com/ge4UHRLuqF — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 21 de septiembre de 2021

El presentador de Telecinco ha definido este fenómeno como un regreso "a millones de años atrás, cuando las Islas Canarias se fueron formando". "La pena es que muchas personas están perdiendo sus casas", ha lamentado.

Una de sus últimas conexiones en directo ha indignado al público. Piqueras aparecía frente a unas casas que estaban consumida por la lava, a escasos metros de la enorme lengua de fuego que avanzaba hacia él. "Eso ya es ser imprudente, se están pasando...". "Luego piden precaución para que la gente no se acerque a hacerse fotos. No veo la necesidad de acercarse tanto la verdad. Un poco de coherencia". "Están a 5 metros mientras piden a la población que no sea morbosa y que no se acerque", son algunos de los comentarios que se han sucedido de la red social del pájaro.