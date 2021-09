'Lo de Évole' tiene fecha de regreso a laSexta. El programa que conduce el catalán vuelve con un especial que estará protagonizado por Iván Redondo, el exdirector del gabinete de Pedro Sánchez, su mano derecha desde que regresó a la secretaría general del PSOE tras ganar las primarias de 2017. Redondo abandonó su puesto el pasado verano durante la última remodelación del ejecutivo, lo que le ha convertido en uno de los hombres más buscados.

El programa de Jordi Évole se emitirá como es habitual en laSexta. La cita tendrá lugar el próximo domingo 3 de octubre, por lo que la cadena ya ha comenzado a promocionar su vuelta con un spot protagonizado por Pablo Iglesias.

En la promo, Jordi Évole dice: "Me encantaría entrevistar a alguien que conociese todos los secretos de este Gobierno". "Que haya estado dentro y que haya tenido hilo directo con Pedro Sánchez. Que haya participado de las decisiones importantes. Que se odiados por unos y amado por otros, y que se haya ido hace poco. Que tenga ganas de rajar, de tirar de la manta. Salseo. ¿Sabes quién es?", asegura Évole en la promo. "Iván Redondo", contesta Iglesias.

Aunque es Redondo y no Iglesias el que será entrevistado, la promo acaba con una conversación entre Évole y el exvicepresidente: "De los pequeños placeres que he ganado, el que más me gusta es ir a la peluquería. Que te corten el pelo a navaja, que te den aceitito en la barba...", dice Iglesias, a lo que el periodista responde: "Qué pesado estás".