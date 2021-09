Lydia Lozano vivió este lunes otra tarde complicada en 'Sálvame'. La colaboradora protagonizó un nuevo enfrentamiento con Laura Fa, que había avisado de que tenía una información "muy heavy" relacionada con su compañera y que podría cambiar la visión que el público tiene de ella. "No tengo sintonía con ella, la veo muy vengativa", aseguró la catalana.

"Me llamas cosas que nunca me han llamado. Me han dicho de todo, pero ahora tengo un nuevo término: vengativa", respondió Lydia. Por otro lado, afirmó que no entiende la actitud de Laura porque, al parecer, fuera de plató tienen una relación cordial: "No sé de qué palo va. De repente se va a Barcelona y empieza a hablar de mí, es que no lo entiendo".

Laura quiso calmar los ánimos y prefirió no desvelar la información que afectaba a la colaboradora, pero el resto de tertulianos la presionaron para que lo hiciera. "Si tú dices que tienes una información muy grave que me puede perjudicar, si fuera sobre mí preferiría que lo dijeras", expresó Gema López.

"Todos sabéis cosas de Lydia que no habéis contado", aseguró Laura mientras Rafa Mora lanzaba una sorprendente afirmación: "Todos sabemos cosas que no hemos contado porque hay cosas que no se pueden contar públicamente".

Esta fue la gota que colmó el vaso para Lydia, que rompió a llorar. "¿Que todos sabéis cosas de mí? ¿Cómo se queda la gente ahora? Llevo una vida supernormal con mis amigos, mi casa, mis viajes, mi familia. ¿Cómo se puede dar este titular? ¿Qué hago yo en este programa? ¿Os echo cianuro en la coca-cola? ¿Os robo las carteras?", se preguntó entre lágrimas.

Finalmente, Laura desveló que Lydia Lozano tendría acceso a un perfil de Instagram que critica a los colaboradores del formato: "Dijo que lo llevaba un familiar directo". "Dije que tenía la clave de un familiar, no que la cuenta la llevase un familiar", explicó la periodista.