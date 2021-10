Jordi Évole ha vuelto a sufrir otro ataque de cataplexia en directo. El presentador de laSexta acudió ayer de visita a 'El Intermedio' para promocionar la vuelta de su programa con una entrevista a Iván Redondo. Finalmente, entre bromas y bromas de Wyoming, el periodista acabó con los brazos apoyados en la mesa.

Todo comenzaba a raíz de los chistes del presentador, con él riendo sin parar. "Pero, ¿por qué me faltas el respeto?", preguntó de manera cómica Évole. Wyoming respondió haciendo alusión al efecto que le produce la risa a su compañero de cadena: "Y yo me tengo que estar callando porque me dicen que te voy a dar un pasmo, es mucha responsabilidad".

"No me traigáis a niños burbuja, coño", se quejó el presentador, con lo que Évole estalló a reír y sufrió el ataque de cataplexia. "Jordi, me vas a joder el programa", dijo Wyoming, que volvió a bromear: "¡Que entre el Samur!". El presentador acabó despidiendo el programa con Évole recostado sobre la mesa.

Después de la emisión, Évole tranquilizaba con un mensaje en Twitter: "Estoy bien. Wyoming me ha hecho el boca a boca. Todo controlado. ¡Un abrazo para todxs!".

Estoy bien. Wyoming me ha hecho el boca a boca. Todo controlado.

Un abrazo para todxs! — Jordi Évole (@jordievole) 30 de septiembre de 2021

No es la primera vez que Jordi Évole sufre uno de sus ataques en directo. Ya le ocurrió en 'El Intermedio' y en una posterior visita a 'El hormiguero', donde explicó lo que le sudecía: "Es un derivado de la narcoplepsia y es una enfermedad en la que, a veces, cuando te ríes, pierdes el tono muscular. Me medico, pero como me haces mucha gracia desde siempre...".