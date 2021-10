Arturo Pérez Reverte visitó este jueves por primera vez 'El Hormiguero' y no dejó títere con cabeza. El controvertido escritor habló sin tapujos sobre cuestiones como el machismo en el lenguaje: "El lenguaje se basa en muchas pautas machistas, pero no puedes violentar y que se produzca el cambio en cuatro días", comenzó diciendo.

No obstante, se mostró totalmente en contra del lenguaje inclusivo: "Soy anti-inclusivo radical en defensa propia". ¿Su motivo?: "Trabajo con el lenguaje, hago novelas con las que me gano la vida y la gente las lee, necesito poder reservarme el derecho a utilizar las palabras que requiera mi trabajo". Reverte se refirió al "feminismo ultrarradical": "Cuando pretende meterse en esas cosas me burlo, me río y digo 'iros a hacer puñetas'".

Pablo Motos siguió pinchando y le preguntó su opinión por el famoso "todes", a lo que él respondió: "Caen en esos extremos los y las analfabetas, los y las que ganan algo con esto... ¿Me va a cambiar a mí el lenguaje Irene Montero? Lo siento mucho, la lengua española déjemela tranquila", dijo.

La ministra de igualdad no fue la única en ponerse sobre la mesa, ya que Motos también le preguntó su opinión sobre los líderes políticos a colación de este tema: "Pablo Iglesias nunca me ha gustado pero es un tipo culturalmente muy interesante. Puedes no estar de acuerdo con él, pero es de una estatura política alta, merecía la pena. Gente de ese nivel no hay. Y en la derecha ni te digo".

Sobre Pedro Sánchez dijo: “Ese es inmune a las hemerotecas y va a aguantar bastante bien”. No obstante, desde el punto de vista literario, el escritor expresó con mucha sorna que le parece un personaje muy interesante: "Es malo, chulo, arrogante y ambicioso".