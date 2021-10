Ana Pastor se pasó ayer por 'La roca' para promocionar el regreso de '¿Dónde estabas entonces?', su programa que hace un repaso sobre los acontecimientos más importantes de cada década reciente de España. Pero no todo fue un viaje al pasado; la periodista, además, habló con Nuria Roca del presente y de cómo suele "desconectar" de la actualidad.

"Viendo una serie que no se parezca mucho a lo que vivimos", respondió Ana Pastor, que matizaba: "Aunque a veces, lo que vivimos parece que lo escriba un guionista muy bueno porque no sé qué nos falta ya. O viendo el baloncesto que también me gusta mucho".

Al hilo de esto, Nuria Roca preguntó a Ana Pastor por 'El juego del calamar', el nuevo bombazo de Netflix a nivel mundial. "He visto una parte, me parece muy bien y entiendo el fenómeno", respondió la invitada. El espacio mostró en pantalla el artículo de este portal sobre la queja de una profesora ante el fenómeno que está suponiendo entre niños una ficción tan violenta.

"Para mí el debate es sobre las edades de nuestros hijos y si la pueden ver o no. A mí no me parece bien que la vean. Sé que mi hijo seguramente está enfadado porque no se la dejo ver pero es que me parece que no es una serie para niños", explicó la periodista, que añadía: "Está inspirada en juegos infantiles y no es que los niños jueguen a eso pero ahora tienen tal cantidad de referencias violentas que no hace falta que tengan más". Pastor advirtió a los padres que la ficción tiene la categoría de "miedo y violencia": "Solo le falta poner tortura que es un poco lo que retrata", y por ello cree que deben enseñarles otro tipo de contenidos, "incluso fuera de las pantallas".