Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad

Este programa no solo se emite en España, sino que cuenta con varias ediciones, sobre todo en sudamérica. Una de las más conocidas es la de Argentina, donde l porgrama de coicna acumula a millones de seguidores en cada emisión. De hecho, varios medios apuntan a que la producta del espaciod e cocina plantea una ambiciosa estrategia: fichar nada más y nada menos que a María Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, toda una figura en el país. “Siguen en negociaciones con la mamá de Lionel Messi. Me decía ayer un productor me decía que vienen negociando desde junio y que ‘todavía no la damos por cerrada. Tenemos cierta esperanza", cuentan los medios argentinos.

Pero ¿quién es el favorito para ganar?

El público lo tiene claro. Al menos en redes sociales. A lo largo de los últimos meses de la que más se ha hablado, con diferencia, es de Verónica Forqué. Sus salidas de tono y sus arranques con sus compañeros han hecho que sea una de las auténticas protagonistas del formato de TVE.

La audiencia se organiza para pedir la expulsión de un concursante

Los seguidores de "Masterchef celebrity" están que trinan. En concreto contra un concursante. La audiencia se ha organizado para pedir su expulsión. ¿El motivo? Su actitud, que no ha convencido a todos.

El concursante en cuestión es "Arkano". El rapero ha "cansado" a muchos telespectadores por su continua forma de hablar rimando. "Que le prohíban rapear más", "es como el típico cuñado soltando bromas en Navidad", "no puedo más con el mono de feria este", han criticado algunos seguidores del programa a través de las redes sociales.

Lo cierto es que quizás "Arkano" abusa de la rima cada vez que habla. Pero también es cierto que no es del todo culpa suya. En lo que va de programa, los jueces han incitado al rapero a rimar programa tras programa siempre que tiene ocasión.

Además, su particular arte no disgusta a todos. En las redes también cuenta con numerosos admiradores que no sólo piden su continuidad en el programa, sino que le considera como uno de los grandes favoritos para hacerse con el premio.

"Arkano" no ha sido el único concursante en el disparadero. Terelu Campos también ha tenido a los espectadores en su contra, sobre todo antes de comenzar la emisión, por su particular paso por el concurso "La última cena". Lo mismo le sucedió a la actriz Victoria Abril por unas controvertidas declaraciones negacionistas hace meses.