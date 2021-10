A pesar de que llevan dos semanas casados Anabel Pantoja ya ha abandonado a su marido. Al menos así lo reflejaban hoy en el programa Socialité, un formato del corazón que presenta María Patiño en las mañanas del fin de semana. Los reporteros de este espacio aseguran que en los primeros 15 días que llevan juntos Anabel solo ha estado en Cantora pendiente de la Pantoja y de los actos de homenaje a su abuela. Ni tan siquiera ha llamado a su novio para que esté con ella.

No está siendo la mejor época para la sobrinísima. Anabel Pantoja ha sorprendido a todos sus seguidores en redes sociales al contar lo que le ha pasado en el hospital cuando ha acudido al no haber mejorado de las placas que le salieron después de darse el 'Sí, quiero' con Omar Sánchez. Y es que parece que la colaboradora de televisión sigue sumando problemas y este último le ha generado un enfado que ha mostrado por Instagram.

"No me hubiera gustado hacer esto porque respeto muchísimo a las personas, pero ya he llegado al tope. El otro día acudí al hospital por la garganta y tenía una placa, me recetó un antibiótico, pero no me llegó a hacer nada. He ido a peor, esta noche ha venido la mucosidad, el malestar, tos continua e incluso he llegado a vomitar de las propias arcadas que me provocaba la tos" empezaba contando Anabel Pantoja.

La influencer no se ha cortado ni un pelo y ha explicado don todo lujo de detalles qué le ha ocurrido: "He ido al hospital donde voy siempre y donde siempre me han atendido fenomenal. Entro a urgencias y me atiende un señor, por llamarle de una manera, un trabajador de urgencia. Me ha examinado con un palito de madera de lejos, no me ha tomado la temperatura, no me ha hecho la prueba de Covid, se ha limitado a ver el historial... y me dice que no me puede mandar el antibiótico, pero le he pedido que me pinchara Urbason para que pudiera estar bien, como en otras veces me han hecho".

De hecho, no ha dudado en dar el nombre y los apellidos de la persona que le ha atendido, aunque lo peor para la sobrinísima ha sido no recibir ninguna solución a su situación: "Me ha dicho que no estoy para eso y me ha mandado un medicamento que no me hace nada. No me ha dado opción y me ha dicho que no le puedo obligar a que me pinche. Al final del todo, me ha querido recetar un medicamento muy leve, le he dicho que se ahorre el papelito, le he puesto una reclamación".

Tal enfado tenía Anabel Pantoja que ha terminado su relato asegurando que: "Cuando me de un ataque de tos voy a intentar que el negro me grabe para que me veáis vomitar en directo, parece que estoy bien, pero no. Me da pena porque es el hospital donde me operaron del peroné, pero ahora me tengo que buscar otro sitio porque ahora tengo que hacer muchas cosas y no estoy al cien por cien".

La comentada ausencia de Kiko Rivera en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez y su unfollow en Instagram a su prima en su gran día siguen dando mucho que hablar. Y es que a pesar de que creíamos que el Dj no había asistido al enlace por estar destrozado tras la muerte de su abuela, ahora nos hemos enterado de que el motivo sería una imperdonable traición de la colaboradora de 'Sálvame' al que siempre ha considerado como un hermano, y de la que éste se habría enterado en su reencuentro con Isabel Pantoja en Cantora tras el fallecimiento de doña Ana.

Algo que habría marcado un antes y un después en la relación entre primos y por lo que Kiko habría roto para siempre con Anabel, pero sobre lo que el Dj no se ha pronunciado por el momento. Después de unos días apartado de todo y de todos para llorar la muerte de su 'Yaya' y se asegurar este domingo que "he tomado mis decisiones y serán correctas o no pero son mías y nada más que mías", el marido de Irene Rosales ha comenzado este lunes con fuerza y con la mejor de las noticias, ya que por primera vez actuará en la Gala de los Premios Radiolé el próximo 29 de octubre en Sevilla. Un gran paso en su carrera profesional que Kiko ha anunciado por todo lo alto en sus redes sociales, provocando las críticas de sus haters por esta alegría desbordante días después de la muerte de su abuela y de confesar que estaba totalmente destrozado. Unos ataques a los que el hijo de Isabel Pantoja, harto, ha respondido a través de varias historias compartidas esta mañana en su cuenta de Instagram.