Alba Carrillo lo ha vuelto a hacer. La colaboradora acudió este sábado al 'Deluxe' para participar como colaboradora. Sin embargo, cuando se enteró de que iba a estar presente durante el polígrafo de su madre, Lucía Pariente, la exmodelo montó en cólera y acabó dando plantón al programa.

Aunque apareció durante los primeros minutos, Alba se negó a estar en la parte principal del espacio: "Yo no he dicho que iba a participar. Eso lo tenéis que gestionar con mi representante", se le escuchó decir. El programa ya había adelantado que su madre había revelado detalles que no iban a gustarle y Alba acusó al programa de hacerle una encerrona: "Yo no quiero que me hagan encerronas de estas. Yo no dije ayer que iba a sentarme en el poli".

Finalmente Alba no participó como tertuliana en el polígrafo, pero como castigo tampoco estuvo presente en el resto de la escaleta: "La dirección ha tomado la determinación de que tampoco participe en el debate de 'Secret Story'", dijo Jorge Javier Vázquez, que no dudó en echar un rapapolvo a la colaboradora.

"A mí me cae muy bien, pero Alba está entrando por unos derroteros muy complicados. No sólo aquí, sino también en 'La casa de los secretos'. Está cruzando varias líneas rojas hasta un día, otra vez, alguien dirá 'hasta aquí' y estará una temporada fuera", le advirtió el presentador a la colaboradora de 'Sálvame' y 'Ya es mediodía', que hace unas semanas salió también a mitad de una gala de 'Secret Story' enfadada con la dirección.

Rocío Durán, una de las redactoras del programa, entraba en plató para contar cómo había sido la espantada de a Alba: “Nos ha insultado a todos los redactores. La tomó conmigo y me llamó sucia. Además, nos dijo que no sabía donde nos habíamos sacado la carrera de periodismo”, afirmó.