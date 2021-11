La respuesta de Belén Esteban a Samanta Villar no se ha hecho esperar. Durante la tarde de este martes, la colaboradora de 'Sálvame' ha mostrado su indignación por los comentarios que hizo la periodista sobre ella en el programa '8maníacs' de la catalana 8tv. Después de que el espacio de Telecinco mostrara un 'cebo' sobre este asunto, la de Paracuellos ha estallado.

Samanta mostró su rechazo a la forma en la que Belén y otros famosos han expuesto a sus hijos en los medios de comunicación. Además, afirmó que durante una publicidad de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', le trasladó su opinión a la propia Belén. "Me dijo: 'Sí hombre, ¿yo no puedo venir a rajar del padre de mi hija? Pues claro que lo voy a hacer'. Yo le respondí que no lo puede hacer", desveló.

Sin embargo, la ex de Jesulín ha desmentido a la presentadora: "Samanta Villar está mintiendo. Yo en ningún momento le dije nada". "Está mintiendo. En muchas cosas lleva razón, pero yo no me he hecho una prueba con el 'predictor' y he parido para que lo vean todas las cámaras de España", ha soltado en referencia al espacio '9 meses con Samanta' que se emitió en Cuatro.

"Lleva razón en que no tenía que hablar tanto, pero me dijeron 'para' y paré", ha continuado diciendo Belén, que no ha ocultado su decepción con Samanta: "Me hace gracia, me ha llamado 1.500 veces para sus programas. Yo alucino con todo". "He reconocido que he hablado más de la cuenta. No me arrepiento, he defendido a mi familia y sus derechos", ha comentado. Más adelante ha aprovechado la emisión de un vídeo para abandonar el plató. "No quiero que me graben", se le ha escuchado decir mientras marchaba entre lágrimas.

Carlota Corredera ha explicado que su compañera está "muy disgustada", aunque ha querido dejar claro que también está molesta por otros asuntos: "Entiendo que no es solamente por el tema de Samanta". "Sabíamos que esto iba a pasar nada más empezar. Ella en la reunión ha roto a llorar y sabía que iba a estallar", ha señalado por su parte Carmen Alcayde.