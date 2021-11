Centrado en sus proyectos profesionales y alejado del revuelo mediático que protagoniza su tío José Luis Moreno, con el que hace años que no tiene ningún tipo de relación, Alberto Caballero deja claro que le desea lo mejor ya que forma parte de su familia. Reconociendo que para todos los que le conocían ha sido un verdadero "shock", el director agradece que los medios hayan sabido separarlo de su tío, ya que son dos personas independientes con diferencias insalvables que le han hecho preferir que su tío esté lejos de su vida

- CH: ¿Dónde estás ahora? ¿Sigues con 'La que se avecina'?

- ALBERTO: Teníamos una mudanza, nuevos platós, nuevo edificio* Estamos diseñando otra tanda de capítulos, hemos terminado de grabar 'El pueblo' que se estrenará en noviembre o diciembre en plataforma, y estamos desarrollando tres formatos nuevos, cada uno de su padre y de su madre, para diferentes medios. Tenemos un proyecto para EEUU que parece que va bien así que muy ilusionados porque es un momento muy bonito, tenemos que organizarnos bien, eso sí.

- CH: Hemos hablado de 'La que se avecina' y quería preguntarte por Nines. Cristina ha anunciado que está luchando contra un cáncer de mama.

- ALBERTO: Bueno, Cristina está bien. El otro día estuve hablando con ella y es una de las personas que yo conozco de verdad con más energía vital, interna y externa. Es una persona muy peleona con la vida, muy vital y muy activa, y yo creo que eso le va a ayudar mucho en un proceso, como cualquier persona que tiene cáncer, que es durísimo, te diría más a nivel emocional que físico y en el caso de la mujer y el cáncer de mama se juntan una serie de cosas muy jodidas, pero creo que ella en concreto tiene las mejores armas para pelear contra ello y luego la dimensión social o pública que ella ha decidido, la pelea que ella ha decidido y el enfoque que le ha dado me parece muy interesante y me parece útil para otras personas. A raíz de cosas malas, pueden pasar cosas buenas y creo que Cristina es muy buena embajadora de esto.

- CH: ¿Sigue trabajando o sigue rodando?

- ALBERTO: Ella ahora no está trabajando con nosotros porque ahora nosotros no estamos grabando, pero Cristina ha estado con nosotros rodando embarazada de nueve meses, pegando saltos por encima de un sofá y todo el equipo mirando de se va a poner a dar a luz ahí detrás* Te quiero decir, es una loca peligrosa en el mejor sentido de la palabra entonces yo no tengo ninguna duda que va a currar y no va a parar de currar. Es que no ha parado de currar en su vida, yo desde que la conozco no ha parado, es un molinillo.

- CH: Preguntarte por tu tío, José Luis Moreno. ¿Has hablado con él?

- ALBERTO: No, no* No hablo con él desde hace más de tres años. Nosotros no tenemos relación por múltiples diferencias existenciales y laborales y decidimos que lo más aséptico era no tener contacto. Espero que esté bien y espero que todo salga bien, he seguido la historia como un espectador más y no tengo mucha información extra.

- CH: Supongo que os quedaríais en shock* Chantajista, estafador, etc.

- ALBERTO: Ha sido un shock.

- CH: ¿Te lo esperabas o no te ha extrañado?

- ALBERTO: No, no es que te extrañe o no te extrañe, siempre es un shock porque al final quieras que no, tengas problemas o no, es una persona de tu familia, es una persona que ha sido querida durante mucho tiempo y en un momento determinado la vida separa tus caminos, pero eso no significa que no te afecte. Toda la familia, tenga contacto con él o no, está en mayor o menor medida afectada. La cuestión es que están mis primos también con problemas con la justicia, te has criado con ellos, es un shock, pero son procesos largos. La instrucción de los sumarios tan complejos llevan tiempo, hay mucha gente involucrada, y lo que hay que ver es como acaba el asunto. Yo le deseo lo mejor como siempre, hemos conseguido estar al margen del asunto incluso a nivel social o periodístico y estamos muy agradecidos porque la gente ha entendido que nosotros no teníamos nada que ver y vamos por libre.

- CH: Tenía entendido que a raíz de esto no había habido un acercamiento, pero sí una llamada.

- ALBERTO: No, no lo ha habido ni lo habrá porque las diferencias son irreconciliables, pero eso no significa que no te preocupe y le desees lo mejor como a cualquier otra persona que ha sido importante en tu vida.

- CH: ¿Pero qué pasó para que tanto a nivel personal como laboral se cortase todo?

- ALBERTO: No, es un conjunto de cosas* Fundamentalmente es que somos excesivamente diferentes entonces hay a veces que el contacto es más positivo y otras veces que ya se convierte en algo realmente tóxico entonces la toxicidad en general tienes que alejarla de tu vida, pero no pasa nada. Son diferencias y tampoco hay que darle mucha importancia porque la vida es un proceso muy complicado y cada uno intenta salvarla como buenamente pueda como decía Ortega. Nosotros hemos intentado, sin hacer daño a nadie, buscar lo que más satisfacción nos ha dado a nosotros y a la gente que curra con nosotros y eso, desgraciadamente, dentro de esa ecuación no entraba mantener relación.