María Patiño ha conseguido convertirse en la estrella absoluta de los fines de semana en Telecinco. Su programa bate record de audiencia cada semana y la polémica está servida en cada entrega. ¿El secreto? Las exclusivas que sacan a la luz junto a la fuerza de su presentadora, María Patiño, quien ha conseguido ganar a partes iguales seguidores como "haters" en las redes sociales.

No obstante, el programa se encuentra ahora en horas bajas y su presentadora en el punto de mira del odio de la audiencia. Muchos no le perdonan ni tan siquiera un mínimo fallo. "Hay que estudiar un poco de geografía", le llegó a pedir una espectadora a la presentadora por su error confundiendo La Graciosa y La Palma, dos de las islas canarias (la primera noticia por la boda de Anabel Pantoja hace días y la segunda por el volcán que entró en erupción en la zona). Nada que ver pero fáciles de confundir. Y eso no lo han perdonado quienes estaban al otro lado.

El día tan esperado para Anabel Pantoja y Omar Sánchez llegó en mitad de la polémica y no dejó a nadie indiferente. Una celebración que ha estado marcada por el fallecimiento de la madre de Isabel Pantoja.

En el enlace, que fue televisado por Telecinco y que contó con varios rostros conocidos, se pudo ver, entre otras cosas, ese paisaje tan especial de La Graciosa. Un lugar muy especial que, según Socialité los novios no han sabido cuidar. Al parecer, la "sobrinísima" estaría hundida por las críticas que ha recibido en las últimas horas.

La ceremonia

Omar Sánchez apareció en primer lugar caminando en solitario hasta el altar y minutos más tarde lo hizo a Anabel Pantoja con la sobrina de su marido y su sobrino Alberto, hijo de su prima, Isa Pantoja. Muy emocionada la colaboradora de televisión llegó hasta los brazos de su pareja y juntos se abrazaron por poder celebrar por fin este momento tan deseado.

Durante la ceremonia, Mercedes, madre de Anabel Pantoja, leyó un discurso muy emotivo. "Para comenzar esta aventura te han puesto un camino con piedras y cruzar algunos puentes, por fin ha llegado vuestro día". Asegurando que su hija es lo más importante de su vida: "Desde aquel 15 de julio que te vi tu carita has sido, eres y serás mi motor, mi lucha, eres mi más preciado tesoro. No me creo aún que haya llegado este ansiado día. Quiero decirle a Omar, gracias" y agradeciendo a Omar todo lo que le ha dado: "Quien haga feliz a mi hija me tendrá de por vida, mi único objetivo es que ella sea feliz, Omar, bienvenido a mi pequeña familia".

Como no podía ser de otra manera, Anabel Pantoja ha estado acompañada por Isa Pantoja, Asraf Beno, Belén Esteban, Susana Molina, Raquel Bollo, Alma Cortés o Amor Romeira... personas que han pertenecido a la vida de la protagonista desde hace ya muchos años y que no han querido perderse este momento tan especial en su vida.

Una ceremonia que ha estado protagonizada por varios discursos y cantes en los que la pareja se ha animado, ha tocado las palmas, ha sonreido y se ha emocionado. Omar Sánchez también ha querido dedicarle unas palabras a su pareja antes de ponerse los anillos y le ha comentado que: "Mi morena trianera quiero decirte que por fin estamos cumpliendo nuestro sueño. Eres una persona increíble, luchadora y trabajadora, por eso te he elegido a ti. Solo me queda decirte una cosa, no cambies nunca y quien te conoce sabe de lo que estoy hablando".

Unas palabras que, cómo no, han emocionado a la novia y se ha lanzado a sus brazos para darle un abrazo y un beso como muestra de agradecimiento por esas palabras tan especiales que le ha dedicado delante de todos los invitados. Omar y Anabel Pantoja se intercambiaron los anillos para protagonizar, a continuación, uno de los momentos más especiales de la ceremonia: el beso.

Las críticas

Lo peor para la pareja ha llegado hoy, de mano de las televisiones y las redes sociales. Esta misma mañana, era Socialité, el programa presentado por María Patiño, el que arremetía contra el enlace por las circunstancias en las que había tenido lugar y, sobre todo, por como había quedado la playa del espacio protegido de La Graciosa, en el que tuvo lugar el enlace, tras la ceremonia: llena de colillas, botellas y mascarillas