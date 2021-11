Belén Esteban ha brotado esta tarde en 'Sálvame Diario' cuando se ha tocado el tema de la operación estética que se ha hecho Julia Janeiro, que como bien han contado en dicho programa, se la ha pagado su padre. La colaboradora de televisión, que lleva mucho tiempo sin hablar de la relación que hay entre Jesús Janeiro y su hija, no ha podido evitar no explotar en directo.

"Me jode que a una le pague las tetas y a la otra no le pague la carrera" ha dicho Belén Esteban rotundamente, pero las declaraciones de la colaboradora no se quedaban ahí, ya que ha confesado quién de la familia Janeiro tiene relación con su hija: "A la tía de mi hija, a Mamen, muchas gracias por ser la única de la familia que te preocupas, estaré siempre agradecida, te lo digo de corazón. Solo sé yo cómo es esa relación. También le quiero dar las gracias por alguna cosa a Beatriz Trapote".

Belén Esteban ha dejado claro que no va a hablar de su hija, pero le ha llamado la atención al torero: "Qué suerte tienes Jesulín de que tu hija no me deje hablar, esa es la suerte que tú tienes, si me dejara hablar se te caería la cara de vergüenza, a ti. Qué suerte tienes de la niña que tienes".

Y le ha advertido que: "Si te cuenta algo la Jose que te lo cuente bien, o te ves el programa luego", también le ha recordado que la última vez que habló de él fue por culpa de su mujer, María José Campanario: "Acuérdate de la cartita de lo que quería dar a entender, en el pecado llevas la penitencia, quién te ha visto y quién te ve".

Belén Esteban ha dejado claro que no hay relación entre padre e hija, asegurando que el único regalo que el torero le ha hecho ha sido: "En 22 años una Barbie embarazada", algo que ha dejado boquiabiertos a todos los colaboradores en plató.

Un colaborador de Sálvame estalla y habla sobre la polémica de la boda de Belén Esteban: "No tengo ningún miedo"

Tras su polémico paso por Secret Story, Miguel Frigenti se ha convertido en uno de los concursantes más cuestionados de este reality. Acostumbrado a situarse en el punto de mira por sus opiniones, en esta ocasión el colaborador de televisión nos confiesa que no se va a enfadar por lo que opinen de él, ni si quiera compañeros de profesión como Sonsoles Ónega: "Cada uno puede dar su opinión. Sonsoles también, yo lo acepto, para eso me he metido aquí, yo he estado del otro lado y he criticado a los concursantes, sería ridículo enfadarme por eso".

Mostrando su faceta más amable con los medios tras una jornada de trabajo en Telecinco, Miguel reconoce que no está del todo contento con su paso por 'La Casa de los Secretos' aunque no cambiaría nada: "Demasiado intenso, he sido muy pesado". Muy seguro de la amistad que comparte con Belén Esteban, Miguel quiere dejar claro que no tiene ningún miedo a lo que pueda salir de él, ya que sabe muy bien qué es lo que ha podido decir de su gran amiga detrás de las cámaras. "Yo no tengo ningún miedo, yo ya he dicho lo que dije de la boda, nunca he puesto verde a mi amiga, jamás lo haría y si para comentar mi concurso o para defender el concurso de otros familiares tienen que hablar de mi amistad con Belén o hablar de una boda de hace tres años, me parece absurdo. Cada uno que diga lo que quiera que ahí estoy yo para defenderme" nos ha explicado Miguel muy seguro de sus palabras.