Ana Rosa Quintana se despedía el pasado martes de su programa a causa del cáncer de mama que le han detectado. La periodista anunció que va a permanecer un tiempo alejada de las cámaras para centrarse en su recuperación y poder volver lo antes posible a las mañanas de Telecinco, que han quedado en manos de Ana Terradillos, Joaquín Prat y Patricia Pardo.

Una semana después de hacer público su diagnóstico, Ana Rosa ha reaparecido en su cuenta de Instagram para compartir una breve pero significativa reflexión. La presentadora ha publicado una fotografía de hace dos semanas en la que aparece junto a su marido, Juan Muñoz, mientras ambos disfrutaban de una escapada.

"Biblioteca de Silos, hace dos semanas. Lo que cambia la vida en un instante", escribe la 'reina de las mañanas' en la red social de fotografía. Después de publicar este post ha recibido un aluvión de mensajes de cariño, tanto de personas anónimas como de rostros muy conocidos. Paula Echevarría, Nuria Roca, Jesús Vázquez, Mario Vaquerizo o su compañera Patricia Pardo son solo algunos de ellos.

Tras la avalancha de mensajes, Ana Rosa ha escrito un comentario para mostrar su agradecimiento por el apoyo que está recibiendo durante todos estos días: "Gracias a todos por vuestro cariño, estoy en deuda". "Me encuentro muy bien y muy fuerte", asegura la comunicadora.

Ana Rosa Quintana anunció el pasado martes que padece cáncer de mama. "Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató", desveló.

Esa misma mañana atendió a los medios de comunicación para dar más detalles sobre su estado: "Me ha dado la cara y lo he atajado rápido. Lo hemos cogido muy bien, muy a tiempo". "No hago pantalla porque me parece que ahora me tengo que dedicar un poquito a cuidarme, a mi familia (...) pero tenemos mucho trabajo por delante en la productora", afirmó.