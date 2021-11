"Tierra amarga" es ha convertido, por méritos propios, en la en la serie turca estrella de Antena 3. No es para menos. Ha conseguido nada más y nada menos que destronar a "Sálvame" como reina de las tardes en la televisión de España.

Antena 3 emite la serie todas las tardes. Además, también cuelga más episodios en su plataforma de suscriptores online. Precisamente, los de la plataforma online son los que están ahora pendientes del estreno de la segunda temporada.

Tal y como han denunciado numerosos seguidores de la serie, si Antena 3 no colgaba episodios nuevos de la serie, se darían de baja en la plataforma de pago.

Las quejas parece que han surtido efecto. Atresplayer ya ha subido el capítulo 36 para que pueda verse, que es el primero de la segunda temporada.

El desembarco de "Tierra amarga" en Antena 3 ha sido todo un golpe de autoridad para el canal. Desde su emisión ha logrado desbancar a "Sálvame" como el rey de las tardes en la televisión española. Todo un hito.

En Turquía, "Tierra amarga" cosechó muy buenas cifras de audiencia. Tal y como revela Antena 3 en su propia web, "es una historia de amor y de lucha contra las adversidades por parte de los dos protagonistas: Züleyha y Yilmaz. Esta joven pareja tienen una plácida vida en Estambul hasta que un intento de abuso sexual y un crimen destrozan su vida para siempre. Desde ese momento, tratan de ocultarse lejos, pero en su camino seguirán creciendo los problemas, que pondrán a prueba su amor incondicional, conformando una serie que atrapa al espectador desde el primer capítulo".

Este movimiento no viene sino a ratificar la apuesta de Antena 3 por las series turcas, tras los éxitos de "Mi hija" y "Mujer". Las buenas cifras de audiencia de estas producciones también corrobora que las producciones otomanas tienen tirón en España. Su éxito comenzó hace un par de años, con el "boom" de "Erkenci Kus", una serie protagonizada por el galán Can Yaman que sumó miles y miles de seguidores.

Y el movimiento más o menos bien. Antena 3 sigue acercándose poco a poco a la audiencia de Sálvame. Pero claro, el éxito es tal que la principal cadena de Atresmedia ya aprovecha para usar ese contenedor como promocional para todos los programas. Y eso cabrea a mucha gente. "La serie está bien pero cortan cada poco para anuncios y para contar cosas de la cadena", se quejan los espectadores.