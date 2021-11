La próxima expulsión de 'Secret Story' ya es cosa de solo dos personas. Luca Onestini y Cynthia Martínez se cayeron de la lista de candidatos de esta semana para abandonar la casa de los secretos tras salvarse por ser las concursantes menos votadas por parte de los espectadores en la gala 'Cuenta atrás' emitida este martes.

De esta manera, la hermano de Gianmarco y la modelo consiguen quedarse, al menos, una semana más en Guadalix de la Sierra, dejando el duelo final por la expulsión de este próximo jueves entre Fiama y Cristina Porta, que se enfrentan por primera vez a una nominación en esta edición del reality de Telecinco y Zeppelin ('GH VIP', 'Susi Free', 'Radio Gaga').

Pero lo sorprendente no fue lo que pasó dentro de la casa, sino fuera. Alba Carrillo abandonó el plató en directo tras un encontronazo con los colaboradores y el presentador, Carlos Sobera mientras defendía a su madre. Posteriormente, contó su versión de la historia a través de un directo en Instagram. "Miguel Frigenti ha empezado a insultar a mi madre. Como no lo veo normal le he pedido que dijera lo que quesera, sin insultar. Le han cambiado de sitio por la madre de Adara, que ha llegado al sitio sin hablar conmigo y ha empezado a decir cosas que no venían a cuento", comentaba en el vídeo. "Como se lo consienten, no se puede hacer nada. Dejan a Adara y a su gente que se suban encima. Como es lo que se lleva, como es lo que gusta... Luego que si perdemos audiencia, nos ha jorobado. Después de lo que hemos pasado con una pandemia, la gente quiere seguir viendo violencia", comentaba. "Lo que no se puede permitir es que te insulten y te hablen por lo bajo. No lo voy a permitir. Ya está, se queda Secret Story con su gente. Frigenti consigue siempre lo que quiere, porqué él es violento", ha afirmado.

Lucía Pariente se quedan con las esferas de Cristina Porta tras descubrir con su secreto

Por otro lado, la cuarta gala de 'Secret Story; Cuenta atrás' también nos dejó otro secreto descubierto por sus concursantes. Lucia Pariente se quedaron con las esferas de Cristina después de que se resolviese de que su misterio era que quería ser monja y que le ofrecieron ser escort (chica de compañía).