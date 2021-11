Irene Rosales ha querido poner tierra por medio para disfrutar de unos días de desconexión. Hasta La Coruña se ha desplazado este fin de semana la mujer de Kiko Rivera con el firme propósito de olvidarse de las afrentas familiares que mantiene su marido a diestro y siniestro.

Isa Pantoja y Anabel Pantoja son en este momento los objetivos de la ira del Dj., ahora que se ha reconciliado con su madre, Isabel Pantoja, tras el fallecimiento de su abuela, Doña Ana Martín. Mientras Anabel disfruta de sus primeros días de casada, ha sido Isa la que ha tomado cartas en el asunto para responder públicamente a su hermano. "Lo que ha hecho mi hermano no es de una persona que esté bien. Yo entiendo que él esté decepcionado, pero ya tenemos una edad y no puede estar echando la culpa siempre a los demás. Que asuma lo que hace", dijo anoche Isa entre otras perlas.

Ante estas demoledoras declaraciones, Irene ha sido tajante, rotunda y contundente. "No he visto nada. vengo de estar un fin de semana desconectada con amigas y no he visto nada y tampoco tengo interés en lo que ha dicho isa", aseguró Irene al aterrizar en Sevilla tras disfrutar de un fin de semana con amigas lseparada de su marido y de toda la polémica, en el que se lo ha pasado "muy bien" y cerrando, de esta manera, filas con su cuñada.

Isa Pi predijo las palabras de su madre tras su entrevista

Isabel Pantoja nunca ha estado muy de acuerdo en que sus hijos concedan entrevista en televisión, menos aún si es para hablar de la familia. Sin embargo, ayer su hija Isa Pi ya predijo las palabras que le diría su madre una vez hablara con ella.

Al finalizar su entrevista, Jorge Javier quiso preguntarle por lo que opinaría su madre de sus declaraciones: "Antes de irte, imagina que eres tu madre, que está esperándote en el hotel ahora, ¿qué te diría ella de esta entrevista?". Una pregunta que fue respondida por la hija de la tonadillera.

Isa Pantoja, tratando de emular a su madre enfadada, empezó a imitar las que serían sus palabras: "Isabel, ¿tú te das cuenta de todo lo que has dicho en esa tele donde a mí me han destrozado?", dijo la intérprete de 'Ahora estoy mejor' con un ritmo pausado y dramático, muy similar al empleado por su madre en determinadas circunstancias.

Mientras tanto, Jorge Javier estaba a los pies de la invitada simulando ser el perro con el que la jueza de la primera edición de 'Idol Kids' estaría en ese momento. No obstante, el presentador no dudó en echarse a reír por la buena imitación de Isa Pi que expresó lo que todos creen que piensa la cantante.

Aún así, Isa Pi quiso echar un mano a su madre asegurando que ella tiene razón en algunas ocasiones porque "a veces os pasáis". Sus últimas palabras fueron dirigidas a su madre a modo de consejo: "Lo mejor que podría hacer es vender todo, aprovechar ese dinero, disfrutar de la vida y que cada uno de nosotros, incluida yo, nos buscáramos la vida".