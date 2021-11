Iñaki López y Cristina Pardo se enfrentaron este miércoles a una de las entrevistas más surrealistas de 'Más vale tarde'. El programa de laSexta conectó en directo con Albert Cavallé, más conocido como el 'estafador del amor', tras haber sido condenado a tres años y medio de prisión.

El entrevistado comenzó su intervención acusando a Manu Marlasca, periodista de laSexta, de estar "imputado en un caso de delito por una instrucción de Barcelona". "Si le parece mal una persona imputada, ¿qué le parece una condenada, que es lo que está usted? (...) Los espectadores quizás no han podido leer la sentencia y me parece interesante que conozcan algunas frases de las que se contienen aquí", replicó Pardo.

"Hablan de usted como alguien que comete actos de depredación sobre el patrimonio de su pareja. Me gustaría saber qué tiene que decir a esto", planteó la presentadora ante Cavallé, que continuó con sus ataques: "Quien comete casos de depredación informativa es usted y su jefe, imputados los dos en una causa". "¡Yo no estoy imputada en ningún sitio!", quiso dejar claro la periodista, que no daba crédito a lo que estaba sucediendo: "¿Pero qué imputación? ¿De qué habla usted?".

Unos instantes después, Iñaki López se dispuso a dar por finalizada la conversación: "Le damos las gracias por atendernos, vemos que esta entrevista no tiene mayor interés". No obstante, Pardo se enzarzó en una nueva discusión con Cavallé: "De todas las personas que estamos saliendo ahora en televisión, la única condenada es usted. Le pediría que, si acepta una entrevista, sea una persona como mínimo educada".

Al otro lado de la conexión, mientras el abogado intentaba hablar, Cavallé comenzó a hacer gestos inapropiados, burlándose de los presentadores con peinetas e incluso sacándoles la lengua. De hecho, llegó a decir que todos eran "la misma mierda". Ante esta surrealista escena, Pardo terminó estallando: "Adiós, Albert. Váyase usted a sacarle la lengua al juez".

Más adelante, Manu Marlasca quiso defenderse de las graves acusaciones que había recibido: "No sé si este u otro abogado interpuso una demanda de conciliación, que es un acto previo a una querella por el derecho al honor y a la intimidad. Lo único que ha llegado a la Asesoría Jurídica de Atresmedia respecto a mí es eso, una demanda de conciliación. No estoy investigado ni imputado. Y en cualquier caso, no pasaría nada".