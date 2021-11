Esperanza Aguirre se ha convertido en un rostro habitual en televisión tras apartarse del PP. Entre sus actuales labores, la expresidenta de la Comunidad de Madrid es colaboradora de 'Todo es mentira', donde suele confesar algunas vivencias curiosas que tuvo a lo largo de su etapa como política. En esta ocasión, ha querido compartir una anécdota relacionada con Pedro Sánchez.

Aguirre ha explicado qué le ocurrió con el actual presidente del Gobierno: "Estaba en una rueda de prensa y me preguntaron qué me parecía el nuevo secretario general del PSOE y yo pregunté que quién era". "Me respondieron que Sánchez y volví a preguntar quién es Pedro Sánchez, ¿el guapo?", ha explicado.

Al parecer este comentario no gustó al líder del PSOE, que decidió ponerse en contacto con ella: "Me parece fatal que me hayas llamado guapo". A lo que ella no dudó en responderle: "Tampoco es para tanto, le dije y no ha vuelto a llamar", ha reconocido ante la cara de sorpresa de sus compañeros del programa de Risto Mejide.