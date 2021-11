Mujer polifacética y todoterreno donde las haya, Carmen Alcayde estrena, semanas después de su fichaje como colaboradora de 'Sálvame', su nueva obra de teatro, 'Hongos'. Una comedia divertidísima que protagoniza con Lara Dibildos y César Lucendo en la Gran Vía madrileña y de la que ahora nos habla en una entrevista en la que, sin pelos en la lengua, confiesa cómo se ve en el famoso programa de Mediaset y cómo es su relación actual con Jorge Javier Vázquez, 13 años después del final de 'Aquí hay tomate'.

"Es mi primera obra como actriz, lo mío es la tele. Digo a todo que sí, soy inconsciente. Yo he estado haciendo monólogos, comedia, y dije que sí enseguida porque la obra es muy yo... parecía escrita para mí y para Lara, es una mezcla de las dos. Me siento muy cómoda en el papel, desde pequeña quise ser actriz", desvela ilusionada.

Una faceta que nada tiene que ver a su trabajo de colaboradora en 'Sálvame', donde confiesa que "todavía estoy tanteando el terreno. Me siento muy cómoda pero me impone". "Para nada me veo al 100%. Me veo Carmen Alcayde pero tienes que buscar el hueco, no son programas fáciles, tienes que encontrar tu momento, no siempre lo tienes o cuando te den voz que estés brillante. Creo que me queda un poco de tiempo, estos llevan 12 años y son muy buenos", confiesa.

Además, en su regreso a 'Sálvame' se ha reencontrado con Jorge Javier, con quien, lejos de los rumores que apuntan a una tensa relación, se lleva fenomenal. "Siempre que nos vemos, química, abrazos, buen rollo, hablamos de chicos, de maridos, de hijos, de qué hacemos por las noches, él con su deporte, yo estoy más vida loca con los niños, pero muy bien", asegura.

Amiga de Alba Carrillo, Carmen también se ha pronunciado sobre su inesperada ruptura con Santi Burgoa.

La audiencia no parece muy contenta con la presencia de Alcayde en plató, tal y como manifiestan a través de las redes sociales. "Y a Carmen Alcayde cuando decís que la echáis?? Madre mía qué cansina hay que brasas es, lo único que le falta a la graciosa del barrio es que le rían las gracias". "Nunca me hubiera imaginado que Carmen fuera tan mala persona no me extraña que las audiencias sean cada vez peor con estos esperpentos", comentaban varios usuarios.