Que seas uno de los actores más conocidos del momento no significa que estés al margen de las críticas. Eso que se lo digan a Can Yaman, que en las últimas horas ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que una compañera decía que ni tan siquiera conseguía saber el hombre "era real". Una especie de crítica que el protagonista de una de las telenovelas de moda, Erkenci Kus, se tomó con humor y compartió en redes sociales.

Las que no se lo tomaron tanto con humor fueron sus seguidoras. Alguna incluso se ofendió.

"Una pena que en tu país no te aprecien, ojalá aprendan a valorarte y a saber el diamante que eres", le contestaba una seguidora en castellano. "Nunca se puede gustar a todo el mundo, hay que aceptarlo, prestar atención y aprovechar lo que haya de bueno. Y ánimo", contestaba otra. "La envidia es mejor producirla que sentirla", contaba una tercera. "Los celos los están matando. Eres un gran actor que nos ha encandilado a todos. Has atravesado fronteras y has llegado a medio mundo, te queremos", concluía una cuarta.

Erkenci Kus, que ya no tendrá más temporadas según han dicho los impulsores de esta telenovela, ha sido una de las ficciones turcas más vistas en España. De hecho Yaman y todo el equipo que formaban parte del reparto logró en apenas unos meses superar los datos de audiencia que hasta entonces había registrado Kara Sevda.