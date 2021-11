Una cita mágica. Así fue la cena entre dos comensales de "First Dates", en la que uno de ellos llegó a hacer de todo para no pagar. Sobre todo, hace reír y sorprender a su compañera de mesa. La "actuación" ha sido muy aplaudida en redes sociales.

Todo comenzó casi al final de la cena, cuando tocaba pagar. Él se levantó con ímpetu y dijo: "Pago yo". "No, la mitad", propuso ella, ante lo que escuchó una nueva negativa de su acompañante, que ya se estaba poniendo en pie y sacando la cartera. Entonces, la sorpresa. Cuando el hombre abrió la billetera comenzaron a salir llamas, para sorpresa de la pretendiente. "Hostia, pagas tú, que se me han quemado los billetes", dijo el con gracia, a modo de conclusión del número.

"Esa ya quiere una segunda cita", "quiero una billetera de esas, urgente", "si al final del truco hubieses pagado tú, quedarías como un rey, pero pagasteis a medias", le escribieron algunos usuarios a través de las redes sociales.

Carlos Sobera dejará "First dates"

Carlos Sobera abandona uno de sus programas más importantes. Así lo ha reconocido ya el presentador y también lo ha anunciado Mediaset, el grupo para el que trabaja habitualmente. La decisión del presentador ha sorprendido y apenado a sus seguidores.

El programa en cuestión no es otro que "First dates". El presentador vasco ha decidido no presentar la versión crucero del popular concurso de citas, porque es incompatible con uno de los últimos grandes proyectos en los que se ha embarcado.

El programa en cuestión es "Secret story". Se trata del último gran celebrity de Mediaset, que es copresentado por Sobera. En él se juntan diversos famosos que ocultan algún aspecto de su vida. Su misión, además de convivir, es tratar de que nadie se lo desvele.

Por este motivo, Sobera ha tenido que abandonar "First dates". Eso sí, en su versión crucero. Y es que la obligación de trasladarse al barco del programa imposibilitaba a Sobera seguir con ambas producciones.