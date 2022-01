Hace unos días Manu Sánchez se hacía viral con un mensaje que dio en 'Antena 3 Noticias'. Tras haber superado el coronavirus, el presentador de la edición matinal arremetía duramente contra los políticos por no haber previsto esta sexta ola y por el gran problema que le ha supuesto ser atendido por la sanidad pública. Sin embargo, no a todos le han parecido correctas sus palabras.

"He sufrido el virus y me han tomado por tonto. Estoy superando lo primero, lo segundo no", comenzaba diciendo el periodista, que se remonta a los días de noviembre en que países como Alemania, Bélgica, Reino Unido empezaron a batir récord de contagios: "Aparecieron nuestros políticos para decirnos que aquí no iba a pasar lo mismo, que estábamos todos vacunados, que aquí no iba a llegar así. Nos tomaron por tontos".

"A dos días tan solo de la Nochebuena se reunían. ¿Para qué? Solo para que la mascarilla volviera a ser obligatoria en exteriores". "Nos tomaban por tontos", insistía el presentador, que argumentaba que había tenido que pagar todos sus test al ver cómo no le cogían el teléfono en su centro de atención primaria.

Poco después, el diputado del PSOE José Zaragoza, respondía tajantemente: "Quien te ha tomado por tonto es Ayuso". "Al no decir su nombre eres tú el que nos tomas por tonto a los demás", ha señalado el político en la red, donde también se ha ganado unos cuantos retuits.