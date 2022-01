Felicidades @anarosaq y a todo el equipo-familia de AR por el aniversario. 17 años en TV es un gran éxito. No es fácil hacer tele, lo fácil es criticarla. Me quedo con todos los maravillosos recuerdos y con mis once años a tu/vuestro lado. Gracias @xelomontesinos pic.twitter.com/joR9tmMLKp