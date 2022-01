Julia Otero volvió este miércoles a divertirse a 'El Hormiguero' tras haber superado su cáncer. La periodista, que ha regresado recientemente a su programa de Onda Cero, habló largo y tendido de lo que ha supuesto para ella enfrentarse a un cáncer de colon.

"Quiero dejar claro que no soy estandarte de nada. Soy una enferma más de cáncer, que ha pasado once meses muy duros como mucha gente. No quiero hacerme bandera de nada. Mi intención es ayudar a la gente que no tiene voz y si alguna cosa que digo yo le puede servir de algo, genial", expresó ante Pablo Motos en cuanto empezó a hablar de la enfermedad.

Otero recordó cómo vivió el diagnóstico: "Fui a una revisión rutinaria y, de repente, me desperté de la colonoscopia, vi caras raras y me dijeron lo que tenía. Fue un shock traumático de tal magnitud que es difícil contarlo. Es verdad que se puede temblar de miedo".

"No es el pasado lo que vuelve es la melancolía del futuro para el que tal vez no estés presente. Te pones a pensar en tus hijos, en los nietos que igual no verás, en la casa que estás haciendo en el campo que no estrenarás. Es melancolía del futuro más que del pasado", comentó la periodista.

Julia explicó de una manera muy didáctica cómo se produjo el cáncer en su cuerpo. Las culpables fueron unas células "egoístas, porque van a lo suyo. Inmortales, porque no paran de reproducirse. Se reproducen a una enorme velocidad. La quimio lo que intenta es ajustar esa velocidad. La que está reproduciéndose es la que más líquido va a absorber de la quimioterapia. Y además son viajeras, esa es la parte que da más miedo".

"Mis células egoístas primeras ya no están, primero las radiaron, después las envenenaron y después las cortaron y las quitaron. Pero no sé si tengo una célula viajera", expresó. "¿Por qué decimos que el cáncer son cuatro o cinco años? Porque alguna de esas células puede haberse escapado a través de un ganglio puede haber alcanzado el torrente sanguíneo e ir camino como iban los conquistadores a descubrir nuevo mundo", continuó.

"Burlan todos los controles. Salen del torrente sanguíneo y se enganchan ahí, crean su propio sistema circulatorio hasta producir una metástasis. Las células que producen eso son súper células. Las más perversas de todas", añadió la periodista.