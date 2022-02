Isa Pantoja ha respondido este jueves a las demoledoras declaraciones que ha concedido su hermano, Kiko Rivera, en la portada de una conocida revista del corazón. "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas", afirmó el DJ. Unas palabras que han tenido consecuencias, ya que 'Secret Story' decidió cancelar su visita a la casa debido a la polémica generada por este asunto.

Esta mañana, la hija de Isabel Pantoja ha conectado en directo con 'El programa de Ana Rosa' para contar cómo se encuentra tras los últimos ataques de Kiko. "No sé nada de él desde hace meses. Lejos de ponerse en contacto conmigo, durante la mañana de ayer reiteró sus palabras. No se arrepintió y no me llamó", ha afirmado.

Al ser preguntada por un posible arrepentimiento por parte de su hermano, la colaboradora lo ha tenido claro: "Siento que no se ha dado cuenta de que lo ha hecho mal, solo cuando le cierran las puertas de 'Secret Story' y no le queda más remedio que pensar en lo que ha hecho. No sé hasta qué punto serían sinceras sus disculpas".

Isa se ha mostrado muy dolida por la entrevista de Kiko, ya que nunca había sido tan duro con ella: "Otras veces en las revistas dice cosas que me duelen igualmente, pero que puedo rebatir o contestar. Pero decir esa barbaridad, me parece que lo hace para hacerme daño". "No me creía que esas fueran sus palabras. Siempre le he visto con rabia, pero jamás con el odio de ayer", ha lamentado.

Por otro lado, la tertuliana del magacín matinal reconocía que Kiko no le quiere y que se cree "superior" a ella: "Es increíble todo lo que me dice". "Me ha causado rabia y dolor, el día de ayer fue horroroso", ha comentado la estudiante de Derecho, que por parte de su familia, solo ha recibido un mensaje de su prima Anabel Pantoja. "No nos quiere. No podemos hacer nada contra eso. Es duro porque es mi hermano", ha dicho mientras se emocionaba.

Antes de despedir la conexión, Isa ha reconocido que no descarta emprender acciones legales contra Kiko: "Lo veo grave. Ayer lo pasé muy mal. Me he leído la entrevista y sé perfectamente lo que podría hacer". "Me quiero centrar en un examen que me tiene la cabeza loca. Mañana cuando termine hablaré con mi abogado para saber qué rumbo voy a tomar", ha concluido.