La 1 de TVE emite esta noche una nueva entrega de 'Las tres puertas', el nuevo programa de entrevistas presentado por María Casado (22:40 horas). En esta ocasión, los años que Gloria Trevi pasó en la cárcel, las opiniones políticas de Mario Vargas Llosa, la faceta de influencer de Paula Echevarría, la vida de Jorge Lorenzo tras dejar los circuitos o cómo nos está afectando la pandemia a la salud mental, según Laura Rojas Marcos, serán algunos de los temas que los invitados de 'Las tres puertas' van a tratar.

Rayo-Betis en Telecinco

Las semifinales de la Copa del Rey comienzan esta noche en Telecinco (21:00 horas). El Rayo Vallecano de Madrid y el Real Betis Balompié se enfrentan en el Estadio de Vallecas en un partido que contará con la narración de José Antonio Luque y con los comentarios de Kiko Narváez y Fernando Morientes y de Ricardo Reyes sobre el terreno. Ambos equipos buscarán llegar al choque de vuelta con un resultado favorable para alcanzar la final. Para el Rayo, es la segunda vez en la historia que disputan unas semifinales de la Copa del Rey, mientras que los sevillanos solo han ganado en una ocasión en Vallecas en lo que va de siglo. Al termino del partido, 'Secret Story' vuelve a Telecinco con una nueva gala presentada por Carlos Sobera (22:45 horas). En esta entrega, Nagore Robles entra en 'La casa de los secretos', en la velada en la que se resolverá el proceso de expulsión con Alberto, Álvaro o Carmen como nominados.

Antena 3 opta por un nuevo capítulo de 'Mentiras' (22:45 horas). Laura se deja arrastrar por el mar, pero algo cruza por su cabeza, de pronto sabe qué tiene que hacer. Coge la pala y rema con fuerza hasta llegar a la orilla. Sale del agua al límite de sus fuerzas. Cae desplomada, pero cuando se despierta es otra. Convence a Iván de que le deje una pistola para protegerse y se va después de descubrir que él y Cata tienen una aventura. Las pruebas de Daniela han dado positivo en escopolamina, la ginecóloga sospecha que pueda ser víctima de una agresión sexual, pero Daniela no quiere admitirlo. Silva lo descubre: Xavier Vera la ha violado. Le asegura que esta vez no se saldrá con la suya. Consiguen una orden para acceder al GPS de su coche. Cata e Iván preocupados por Laura tratan de dar con ella. Pero les engaña para que no sepan que está armada delante de casa de Xavier. Le sorprende montando en el coche y le lleva a la fuerza hasta el club de kayak. Pero una vez allí, Xavier consigue desarmarla. Forcejean y la cosa se pone muy fea para Laura. Justo en ese momento alguien apunta con un arma a la cabeza de Xavier, es Daniela. Tiene delante al hombre que la ha violado.

Alberto Garzón se encuentra con Ana Pastor en laSexta

laSexta programa esta noche por una nueva entrega de 'El objetivo' (22:30 horas). Ana Pastor entrevista al ministro de Consumo, Alberto Garzón, en su primera entrevista en televisión tras dar positivo por COVID-19. El político tendrá que responder sobre las tensiones en la coalición del Gobierno, la crispación tras la votación de la reforma laboral o la polémica que suscitan algunas de sus declaraciones en el seno del Consejo de Ministros. Además, en la semana grande del cine español, se sentará en el plató al actor con más nominaciones a los premios Goya de la historia, Antonio de la Torre.

Una nueva entrega de ‘Todo es verdad’ ocupa el prime time de Cuatro (22:50 horas). El programa presentado por Risto Mejide y Marta Flich abordará nuevos asuntos de actualidad e interés social a través de trabajos de investigación elaborados por un equipo de periodistas, con entrevistas, conexiones y el análisis de expertos y colaboradores.