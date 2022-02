Jorge Javier Vázquez continúa con su recorrido por los platós de Mediaset para promocionar 'Desmontando a Séneca', su obra de teatro. Pero además, también está aprovechando estas visitas para compartir su propio punto de vista sobre el conflicto de Rocío Carrasco con su familia. Este martes ha acudido a 'El programa de Ana Rosa', donde precisamente colabora Rocío Flores.

El presentador de 'Sálvame' ve posible una reconciliación de Carrasco "con algunos sectores" de su familia, pero no con todos: "Creo que con Gloria Camila tarde o temprano se va a producir el reencuentro. Mi opinión es que con Rocío Flores no". Al ser preguntado por el hijo se ha mantenido en la misma línea: "Creo que por ahora tampoco puede ser".

Jorge Javier considera que, debido a la actitud de Rocío Flores, no es conveniente que se produzca ese acercamiento: "Si fuera Rocío Carrasco y viera a mi hija como está, pensaría que no serviría de nada iniciar el contacto porque está en el mismo punto". Joaquín Prat y los colaboradores han hecho referencia a los momentos en los que la joven ha aparecido en pantalla "triste y abatida", pero no han convencido al invitado: "Que sí, pero ella no ha tenido ninguna intención seria de tener un acercamiento con su madre".

"Cuando la veo aquí, siempre que puede le da hostias sin manos", ha afirmado Jorge Javier, que ha seguido haciendo hincapié en los continuos dardos que le lanza Rocío a su madre desde el magacín matinal de Telecinco: "Le ha faltado el respeto desde aquí muchas veces. Eso es indiscutible. Creo que, en el momento en el que están, sería contraproducente ese encuentro. No han solucionado nada".

En este sentido, Jorge Javier ha recordado que cuando Rocío Flores ha intentado ponerse en contacto con su madre ha sido para favorecer sus propios intereses: "La ha llamado en momentos muy determinados, cuando a ella le convenía, pero no para recuperar la relación". "Quería saber información, qué iba a pasar o no iba a pasar", ha añadido el comunicador, que ha señalado a Antonio David Flores: "Seguramente, y pongo la mano en el fuego, totalmente inducida por el padre".