Ayer 'El Hormiguero' recibió nada más y nada menos que a Penélope Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez. El trío de actores acudió al espacio de Pablo Motos para presentar 'Competencia oficial', su nueva película, que llega a los cines el próximo viernes 25 de febrero.

"Narra la historia de un financiero que quiere pasar a la posteridad y se plantea o bien hacer un puente o hacer una película. Se dice por lo segundo y contrata a la mejor directora, que es Penélope Cruz", explicó Antonio Banderas sobre la cinta, que hace una reflexión acerca del ego.

"¿Cómo gestionáis el ego?", preguntó el presentador. "Una de las constantes de nuestra profesión son los éxitos y los fracasos. Cuando tienes un éxito se infla y cuando tienes un fracaso se esconde. Los actores somos personas muy inseguras, nuestro instrumento somos nosotros mismos. Cuando fallas como actor piensas que has fallado como personas", respondió Banderas.

Motos aprovechó que tenía a Penélope en su plató para felicitarla por su nominación al Oscar junto a Javier Bardem: "Es una sensación muy bonita, muy fuerte, muy surrealista. Somos los primeros sorprendidos. No esperamos que nos lo den a ninguno de los dos, lo que queremos es hacer una fiesta como Dios manda, para celebrar las nominaciones", comentó ella con humor.

"Un director me preguntó si me comía la ropa de mi personaje"

Ya que se encontraba con tres caras conocidas del cine, Pablo Motos también quiso saber "salseos" de la industria. Penélope se lanzó a contar su anécdota: "Lo más fuerte que me ha pasado, no puedo decir quién era el director, pero me propuso una película y en la primera reunión me preguntó si me comía la ropa del personaje cuando no me gustaba lo que proponía el director como vestuario. Yo le pregunté que cómo me iba a comer la ropa y él me dijo que tenía una actriz que cuando no le gustaba la camisa que yo quería para tal escena, ella se iba corrriendo por el bosque y se la comía", recordó con asombro.