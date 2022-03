La nueva edición de 'Supervivientes' llegará a Telecinco el próximo mes de abril con novedades en su equipo de presentadores. Mediaset ha anunciado que Ion Aramendi será el encargado de conducir los debates dominicales del reality show de supervivencia, que volverá a contar con Jorge Javier Vázquez a los mandos de la gala principal. También se ha confirmado la continuidad de Carlos Sobera y el regreso de Lara Álvarez a Honduras.

.@ionaramendi será el presentador del debate en la próxima edición de 'Supervivientes' https://t.co/20Rv4keVzp — Mediaset España (@mediasetcom) 18 de marzo de 2022

Ion Aramendi abandona TVE, donde actualmente presenta 'El cazador' en las tardes de La 1, tras firmar un contrato con el grupo de Fuencarral. Según la información a la que ha tenido acceso YOTELE, la operación se ha gestado esta misma mañana y se ha cerrado en cuestión de horas.

Se trata de una importantísima oferta que, al igual que la realizada hace una semana a Diego Losada, era irrechazable. El periodista también ha cerrado su etapa en TVE para presentar 'En boca de todos', el nuevo magacín matinal de Cuatro que adelantó en exclusiva este portal.

Con este inesperado anuncio, Telecinco inicia la cuenta atrás para el esperado estreno de 'Supervivientes', que podría ser su salvación en medio de la crisis de audiencia que arrastra desde hace meses. La cadena lanzó durante la noche de ayer la primera promo del reality show pero sin rastro de sus presentadores, una incógnita que finalmente se ha resuelto esta tarde.

Ion Aramendi regresa a Mediaset, donde debutó como uno de los reporteros más emblemáticos de los siete primeros años de ‘Sálvame’. También en Telecinco ejerció como colaborador del late show ‘Hable con ellas’.

Más adelante inició una nueva etapa en ETB como presentador de ‘¡Qué me estás contando!’. Posteriormente se incorporó a TVE, donde ha conducido diferentes formatos de entretenimiento como 'El cazador’ y su spin off nocturno: 'La noche de los cazadores'. En la pública también se encargó de capitanear ‘Todos en casa’ durante la pandemia y el talent show ‘The dancer’, así como el magacín ‘Mejor contigo’.Más adelante inició una nueva etapa en ETB como presentador de ‘¡Qué me estás contando!’. Posteriormente se incorporó a TVE, donde ha conducido diferentes formatos de entretenimiento como 'El cazador’ y su spin off nocturno: 'La noche de los cazadores'. En la pública también se encargó de capitanear ‘Todos en casa’ durante la pandemia y el talent show ‘The dancer’, así como el magacín ‘Mejor contigo’.