Hay parejas que se animan a hablar de política en 'First Dates', lo que provoca que el nombre de algunos líderes y representantes públicos aparezcan en más de una cita. Pablo Iglesias se convirtió en el centro de un encuentro reciente del programa de Cuatro por una mujer que habló de él y a la que quiso responder.

En concreto, el exlíder de Podemos fue mencionado en el restaurante cuando dos comensales repasaron sus opiniones sobre algunos políticos conocidos. Marga sacó el tema a Gregorio en mitad de la cena: "¿Algún dirigente que te merezca el diagnóstico de bueno?", planteó sin esperar tener visiones tan distantes.

El hombre expresó que no y criticó a Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno: "Yo con ese señor no estoy de acuerdo y con el de la coleta, menos todavía". Marga no dudó en defender al de Podemos tras este comentario: "A mí me encanta, si fuera hijo mío… a mí me encanta el señor de la coleta, que se llama Pablo Iglesias".

El fragmento se difundió rápidamente por las redes sociales y Pablo Iglesias también reconoció que lo había visto y quiso reaccionar: "Gracias señora Marga", expresó.