Juanma Castaño estrena un proyecto televisivo alejado de lo deportivo. Cuatro meses después de proclamarse ganador de la sexta edición de 'Masterchef Celebrity', el locutor y Miki Nadal se ponen al frente de 'Cinco Tenedores', el nuevo programa original de Movistar Plus+ en el que la competición culinaria se mezclará con invitados muy conocidos, entrevistas y mucho sentido del humor.

Durante el divertido cocinado, Miki y Juanma conversarán, reirán, discutirán y descubrirán las facetas más desconocidas de sus ayudantes. Tras la jornada entre fogones, los anfitriones, sus pinches y el invitado se sentarán a disfrutar de una velada que transcurrirá entre risas, confidencias y críticas a los platos. En la primera entrega, el cómico Leo Harlem y la atleta y medallista olímpica, Ana Peleteiro, formarán equipo con el cómico y el periodista para preparar en 75 minutos el mejor plato de bacalao, ingrediente propuesto por Carlos Herrera, el invitado que elegirá qué pareja ganará. YOTELE habla con Juanma Castaño sobre el estreno de 'Cinco tenedores', entre otros asuntos.

Miki Nadal y tú estrenáis este domingo 'Cinco Tenedores' en Movistar Plus+. ¿Qué vamos a ver en él?

Es un programa que mezcla cocina, conversación, entrevista, humor y personajes con la figura de Miki y la mía en un entorno muy favorable como es Movistar Plus+ y Shine Iberia, que la conocemos perfectamente porque es la productora con la que hicimos 'Masterchef'. Hemos estado súper a gusto con ellos.

Después de la experiencia en 'Masterchef Celebrity', ¿te pensaste el aceptar este nuevo programa?

No, porque con Miki Nadal y con Macarena Rey (CEO de Shine Iberia). Para mí eso era jugar en casa. Yo haría lo que fuera. Lo que me pidiesen. Estoy muy a gusto y no hay nada que pensar. Se juntaba todo lo que se deseo con esto y con que se emita en Movistar Plus+.

Macarena Rey dijo en la rueda de prensa que con 'Cinco tenedores' había llegado el desempate entre Miki Nadal y tú tras 'Masterchef Celebrity'. ¿Ha vuelto a ver mucha rivalidad entre vosotros?

Sí. A ver, es un pique simpático, pero es recordar los buenos momentos de 'Masterchef Celebrity' y hacerlo acompañado por otros personajes que no tenían nada que ver con el programa. Sinceramente, lo hemos pasado muy bien. Ha sido muy divertido. Hemos vuelto a las cocinas porque, después de pasar por 'Masterchef', siempre pasas una etapa en la que estás saturado de todo ese mundo. 'Cinco tenedores' nos ha obligado a ponernos de nuevo manos a la obra.

¿Cómo habéis llevado el cocinar y el entrevistar a la vez?

Creo que Miki se le ha dado mejor, pero a mí me resultado algo complicado porque me gusta cocinar tranquilamente con algo de música, y compaginar estas dos cosas a la vez es difícil. En 'Masterchef' estás cocinando y tienes a las cámaras y a los jueces encima, pero no tiene que llevar el peso de un programa. Aquí tienes que llevar el ritmo de la conversación. Han habido momentos en los que no sabía si tenía que estar atento a la verdura que se me quemaba o al invitado porque estaba diciendo algo importante.

En la nota de prensa, Miki asegura que lo que ha aprendido de ti es a hacer entrevistas. ¿Qué dirías que has aprendido tú de él haciendo este programa?

Yo aprendo de Miki a diario, no solo de este programa. Es un tío que controla muy bien el medio televisivo. Lo afronta todo con mucha positividad y que me enseña a valorar un poco lo bien que puede quedar el producto si se hace de una manera u otra. Yo estaba a gusto trabajando con él porque me daba consejo, me llevaba y tal. Entiendo que la tele es un medio en el que él se desenvuelve mucho mejor que yo.

En el primer programa, Carlos Herrera será el invitado que elegirá a la pareja ganadora. Sois compañeros en COPE. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Hubo algún 'soborno', en el buen y cómplice sentido de la palabra, para que te diese la victoria?

(Risas) La verdad que no. Pudo haber un chantaje emocional con miradas y tal, pero creo que ninguno de los invitados ha caído en la trampa. Todos han sido bastante honestos. Y respecto a la experiencia, a ver, sentarse en una mesa con Carlos Herrera y hablar tranquilamente mientras cenas y te tomas una copa de vino es una maravilla. Yo ya lo había hecho sin tener cámaras delante, pero ahora lo hemos disfrutado. Tanto Leo Harlem como Ana Peleteiro y Miki Nadal también lo disfrutaron mucho.

Además, vas a tener como pinche en una entrega a Manolo Lama, compañero tuyo durante muchos años en COPE, Cadena SER y Cuatro. ¿Cómo fue formar equipo en este programa?

Ha sido más fácil de lo que yo pensaba y mucho más divertido de lo que pueda pensar nadie. Se va a ver a un Manolo Lama en una versión completamente desconocida con un delantal puesto. La verdad es que me lo he pasado muy bien y creo que él tambien.

¿Qué invitado de 'Cinco tenedores' te ha sorprendido más?

Ana Peleteiro es una bomba. Creo que va a ser una estrella en lo que se proponga en televisión. Además de una deportista sensacional, tiene la misma potencia, naturalidad y frescura ante las cámaras que Joaquín Sánchez (jugador del Real Betis Balompié). Es ingeniosa, simpática... Me pareció brutal.

¿Has visto algún potencial candidato a entrar en las cocinas de la próxima temporada de 'Masterchef Celebrity'?

A muchísimos. De verdad. De hecho, cada uno que iba, lo veía como potencial concursante por la gracia, por cómo les quedaba el delantal, por cómo se comportaban con la cámara cuando cocinaba. Cualquiera de los que fueron sería un gran participante en 'Masterchef Celebrity'.

¿Pero hubo alguno que te llamase más la atención como posible concursante de 'Masterchef Celebrity 7'?

Leo Harlem sería un espectáculo. Bueno, ¿cómo sería Lama en el 'Celebrity'? Paz Padilla. Mucha gente de la que ha ido podría participar en él,.

Me has dicho que después de pasar por 'Masterchef' pasaste una etapa en el que estuviste saturado de todo ese mundo de la cocina. ¿Has vuelto ya a cocinar tras ese periodo, aparte de 'Cinco tenedores'?

Sí. Lo normal es que después de una experiencia tan intensa lo dejes un tiempo. Creo que estuve dos meses sin entrar a la cocina para hacer un plato en condiciones, pero he recuperado ese hábito. En casa me pongo con cosas de manera tranquila, haciendo lo que me apetece y sin que me pongan nota o me juzguen. Eso es mucho más cómodo siempre. Por ejemplo, el otro día hice unas croquetas de pollo asado porque me apetecía. Lo disfruto mucho. Es un momento de desconexión. Aprendí mucho de cocina en 'Masterchef Celebrity' y ahora lo noto cuando estoy en casa. Aprovecho más lo que hay en la nevera, mis hijos tienen más variedad de menús... Estoy muy contento con la cocina.

A su vez, ¿tus amigos o tu familia te ha pedido más que les cocines?

Sí, muchísimo. Ahora la gente, en vez de ir a cenar conmigo, me pide que cenemos en casa. A mí, después de estar toda la semana trabajando, tampoco te creas que me apetece hacer una cena para ocho en casa.