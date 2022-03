Bárbara Rey ha dejado bastantes declaraciones interesantes a lo largo de su entrega en 'Mi casa es la tuya'. La actriz se abrió en cuerpo y alma con Bertín Osborne, al que le fue muy sincera cuando le preguntó sobre la breve relación que tuvo con Bigote Arrocet a finales del 2021 tras su salida de 'Secret Story': "Pudo ser y yo creí que podía ser".

"Pensaba que con su edad y la mía podríamos haber encajado, pero no. Él su mundo, su vida... Creo que para la edad que tiene tendría que darse cuenta quién merece la pena y quién no", afirmó Bárbara Rey, añadiendo que, en este momento, se encuentra muy "fenomenal" con su mascota y sus amigas.

La respuesta de la vedette fue muy distinto a la que le dio Sofía Cristo cuando Bertín Osborne le preguntó por el humorista, no ocultando que se había llevado una importante decepción con él: "A mí Edmundo me caía super bien".

"En 'La casa de los secretos' a mí me encantaba hablar con él. Porque es muy creyente y yo también. Soy muy de Jesús. Me caía muy bien y fue la que le dije que cuando saliera hablase con mi madre. Lo que no me ha gustado es cómo se ha comportado luego. (...) Considero que no ha jugado limpio", aseguró la DJ, aunque dejando claro que es muy majo.