Como cada 1 de abril, las redes sociales han rescatado uno de los momentazos más recordados de la historia de la televisión en España. El mítico "abril-cerral" protagonizado por una concursante de 'Password' ha vuelto a poner todas las miradas en Elena Furiase, que este año ha querido anticiparse a todos los mensajes que estaban a punto de llegarle.

La actriz, que sufrió un divertido ataque de risa por la inesperada respuesta de su compañera, grabó un vídeo el 31 de marzo para explicar que está cansada de que todos los años le recuerden lo mismo: "Soy más consciente que nadie y ya me estáis empezando a enviar mensajitos. También sé cuál es el chiste que hay. Lo sé, lo conozco, lo viví yo. Tranquilos".

La hija de Lolita continúa su mensaje lanzando una petición: "No hace falta que me lo enviéis. Han pasado trece años, soy consciente de ello". También se dirige a sus "amigos y amigas", que se encargan de que ese momento le persiga cada 1 de abril: "Tampoco me lo enviéis al WhatsApp, que vosotros tenéis más delito, cabrones".

El 31 de marzo no es 31 de marzo sin las stories de Elena Furiase hasta el coño de la vida pic.twitter.com/400O9LbvyC — Bryan (@BryanMxrt) 31 de marzo de 2022

"Os quiero, que tengáis un feliz abril. Dejadme en paz", finaliza Furiase en el vídeo. No es la primera vez que la intérprete se queja de todas las menciones que recibe cada 1 de abril en alusión a esta anécdota. "Perdonad que no responda, pero han pasado 9 años", manifestó en 2019. Además, reconoció que ya estaba "un poco cansada de la coñita".