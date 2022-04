Pablo Alborán regresó ayer a 'La Resistencia' para promocionar su nueva canción, que lleva por título 'Castillos de arena'. Sin embargo, con lo que acabó sorprendiendo fue con un tema que había compuesto en honor al programa.

El espacio también tenía una sorpresa preparada para él: la aparición de Candela Peña, de la que se declaró fan. “He visto todas tus películas, incluso tus entrevistas. Y la última que hiciste me emocionó porque me sentí identificado”, dijo él, haciendo referencia a cuando la actriz reflexionó acerca de la velocidad que tiene el arte en la actualidad.

Él, que ya había afirmado que se lo pasó muy bien en su anterior visita al espacio de Movistar, emocionó del todo a la actriz y colaboradora del programa con la canción que le había dedicado al programa: “Está muy improvisado, melódicamente no tengo nada, me lo voy a inventar un poco”, quiso dejar claro.

Acto seguido comenzó a cantar una letra que comenzaba así: Vuelvo a La Resistencia, a ese lugar extraño donde hay que tener paciencia, pero es que te aprecio mucho Broncano. Que cuánto dinero tengo, que cuándo chingué este año, pues no cuento mis tesoros con los deditos de mi mano". Cuando acabó, Candela Peña le abrazó y el presentador elogió su interpretación: "Ha sido precioso, Pablo. Ha sido muy bonito”.