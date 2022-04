Las hogueras finales de la cuarta temporada de La isla de las tentaciones se apagaron el 11 de enero de 2022. En ellas, las parejas se reencontraron tras semanas separados. A juicio de los seguidores del programa, esta edición dio mucho juego y sólo dos de las cinco parejas fueron fieles. Algunas, no llegaron al final como fue el caso de Darío y Sandra por la infidelidad de ella tanto fuera como dentro de la isla.

Pero, ¿te gustaría saber que ha sido de ellos? Te adelantamos que los únicos que salieron del programa de la mano fueron Zoé y Josué. A los demás, el paso por La isla de las tentaciones les ha pasado factura.

Tania y Alejandro, quienes tanto amor tenían, abandonaron juntos la isla porque la canaria se sentía tan molesta con los comentarios del que hasta entonces era su prometido que sentía que dentro de ella se había "roto algo".

Los fans del reality ya saben que este programa especial consiste en el reencuentro de las parejas (y muchas veces con sus respectivos tentadores y tentadoras) seis meses después de haber abandonado la isla. En el programa se desveló la situación actual de las cinco parejas concursantes.

En primer lugar, se confirmó que Zoé y Josué siguen juntos, pero por lo que contó el surfista, ella no ha conseguido cumplir el objetivo por el cual fue al programa y continúa siendo bastante celosa con su pareja.

En lo que respecta a Gal·la y Nico, continúan en la misma dinámica agresiva y de reproches que en la hoguera final, confirmando que su ruptura en la isla sigue en pie. Por si quedara alguna duda, el exfutbolista acudió al programa junto a Miriam en una actitud cariñosa, pese a que negaron que tuvieran una relación estable. Además, hace unos días en un debate salió a la luz un bombazo, y es que Miriam ha mantenido un romance fuera con Miguel, precisamente el que fue tentador de Gal·la, a espaldas de Nico.

Sandra y Darío, por su parte, parecen haber dejado los rencores a un lado, se sentaron en el mismo sofá y el alicantino explicó que había decidido perdonar las infidelidades de su novia: “Pienso que todas las personas tienen derecho a tener una segunda oportunidad y la merecen”, refiriéndose a Sandra. Por tanto, no se sabe si han retomado la relación entre ambos o si simplemente han sabido dejar la relación de una manera amistosa.

Álvaro y Sabela, dos de los protagonistas del polémico trío, han cortado la relación por decisión de él. Al principio el de Elche parecía susceptible con su expareja pero, en uno de los repentinos cambios de humor a los que nos tiene acostumbrados el concursante, se derrumbó y Rosario no dudó en ir a consolarle. Otra pareja que está en un punto parecido al que vimos en la hoguera final, en la que esta pareja emocionó a muchos de los espectadores. Ambos han demostrado que se quieren mucho y han dejado el orgullo a un lado, pero también han evidenciado que muchas veces el amor no es suficiente, si no que hay que saber querer bien.

Por su parte, Tania y Alejandro fueron de la mano y mostraron que retomaron la relación sentimental, algo que era de esperar por el amor que manifestaba la canaria hacia el modelo pese a querer abandonar la isla sola. No obstante, lo que sorprendió a todo el mundo fue la entrada de Stiven, bastante irascible con Tania, en el que hace una confesión: “Ella te ha respetado en todo momento pero fuera de la isla no lo ha hecho”. Ante la situación, el ex Míster España preguntó a su novia si era cierto lo que afirmaba el tentador, pero ella lo negó en reiteradas ocasiones. No obstante, hace tan solo unos días la modelo se derrumbó y confesó que había engañado a Alejandro con el murciano.

Desde luego, tanto el programa del reencuentro como los dos debates posteriores han dado mucho que hablar, y es que en muchos casos la situación de los participantes del programa han dado un giro radical.