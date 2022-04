La guerras radiofónicas entre periodistas deportivas no son cosa del pasado. José María García se ha mojado en Radio Marca a la hora de dar su opinión sobre Juanma Castaño, al que le dedicó unas controvertidas declaraciones: "A mí no me gusta como periodista. Gaseosa con agua. Abrazafarolas. ¿Cuándo un periodista deportivo puede abandonar su profesión para ser cocinero?”.

″¿Que se abra? Si le conocen con su trabajo, para qué necesita cocinar. Es como el otro (Manolo Lama), para qué necesita Energisil”, aseguró el veterano periodista en su intervención en la emisora deportiva.

Estas palabras de García no han dejado indiferente al propio Juanma Castaño, que también ha sido muy directo a la hora de responderle en 'El partidazo de COPE': “José María, ¿has perdido facultades? Esta noche te he llamado para que estuvieras en directo y defendieras estas declaraciones y no te has atrevido. No te has atrevido a entrar conmigo en directo. ¿Dónde está el García que yo conocí? ¿Dónde está el García que yo escuché y del que hemos aprendido tanto?”.

"Cuando me encuentro con él, es la persona más cariñosa del mundo. No se pueden imaginar las cosas que a mí me ha dicho. No les hablo de hace años, sino de hace mes y medio tomando un café en la puerta de la Cope en una terraza que estuve dos horas. Me dijo que yo era la referencia, que era bueno, etc. Me abraza, me quiere, etc... Y de repente, cada vez que da una entrevista me funde a palos”, afirmó el ganador de la sexta edición de 'Masterchef Celebrity' junto a Miki Nadal.

A lo largo de su respuesta, Isaac Fouto, compañero de Castaño en el espacio de COPE, aseguró que había hablado con García, dejando entre ver que tenía otro discurso sobre él fuera de antena: "Todo lo que me ha dicho es contrario a lo que acabamos de escuchar. Me ha dicho que te tiene estima, que eres un gran periodista y que un día si te falta algo él va a estar ahí. Que eres un gran periodista, pero que te ve disperso entre la radio y la tele”.

"José María, fuiste un gran periodista. Probablemente el mejor periodista deportivo de la historia de este país. Te respeto profundamente, pero como excompañero eres un faltón y, sobre todo, hay que atreverse, que te he llamado para estar en directo por teléfono. Hay que ponerse como se te ponían a ti. A ver si vienes un día y me lo dices", dijo Juanma Castaño.