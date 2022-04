Tras tomarse unos días de desconexión, Marta Riesco ha reaparecido este miércoles en 'El programa de Ana Rosa' y ha hablado sobre el motivo por el que ha estado unos días alejada de los platós. Además, ha respondido a las preguntas sobre su relación actual con Antonio David Flores, que este miércoles ha irrumpido en la Junta de Accionistas de Mediaset, y ha reconocido que algunas de sus intervenciones se contradicen con el hecho de no querer ser un personaje público, tal y como ha manifestado en reiteradas ocasiones.

"He pasado unos días muy complicados. Me gustaría aclarar que la baja fue en un hospital público. Soy una persona en tratamiento y tuve un episodio de ansiedad muy fuerte, lo que provocó que el médico pusiese que había tenido una recaída y que era mejor que me apartara unos días del trabajo", ha comenzado explicando Riesco, que ha pasado unos días en su pueblo junto a su familia.

Sin embargo, según ha comentado ante sus compañeros de programa, le resultó "imposible" apartarse del todo porque varios medios y agencias se desplazaron hasta la zona: "Estuve lo más aislada posible, intenté no ver nada. El médico me dijo que evitara ver contenidos sobre mí. Sabéis cómo soy, me ponen muy nerviosa las mentiras y me exalto".

La periodista, que ha recalcado que lleva varios meses "con medicación", ha reconocido que está "soltera y sin compromiso". Sin embargo, no ha cerrado la puerta definitivamente a su relación con Antonio David: "Supongo que el tiempo lo dirá".

Aunque no ha querido responder a si ha retomado el contacto con el exguardia civil, ha dejado caer que sí ha podido hablar con él: "Estoy más tranquila". "Me he dado cuenta de que el nivel de exposición que he tenido por ser una persona sincera ha sido demasiado para mí. He respondido preguntas que quizás no debería haber respondido", ha explicado.

Durante su intervención en el 'club social' del magacín, Marta ha hecho cierta autocrítica: "Peco de sincera y eso me ha causado muchos problemas. He dicho cosas que no debería haber dicho y ese es el problema".

Además, ha asegurado que se arrepiente del momento en el que anunció su ruptura con Antonio David en 'Ya son las ocho': "Debería haber mantenido más el tipo, me dejé llevar por mis propios sentimientos y no es algo congruente con alguien que dice que no quiere personaje público".