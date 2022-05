La tercera temporada de 'La noche D' llega esta noche a las 22:40 a La 1 de TVE. El espacio del Prime Time de los martes en la cadena pública será acogido por Eva Soriano como presentadora. Contará con Chenoa, Leo Harlem y Flo como colaboradores habituales y se encargarán de un toque de humor "para toda la familia". En YOTELE hablamos con Eva Soriano, la conductora del programa de TVE producido por Good Mood y The Pool.

¿Estás viviendo esto con un poco de vértigo?

No, la verdad es que estoy muy tranquila. Es un gran reto y oportunidad, no le doy muchas vueltas a las cosas. Si no le doy vueltas no me rallo, así no lo paso mal.

¿Te dan miedo las comparaciones que se puedan hacer con el anterior presentador del programa, Dani Rovira?

Yo tengo claro que se va a comparar. Pero no tenemos nada que ver, solo que somos cómicos. Que te guste uno u otro, no implica que no te tenga que gustar la otra persona. Es una apuesta diferente. Intentaré que le guste a todo el mundo, pero si hay alguien a quien no le gusto, pues hay muchos más cómicos por ahí. Si no quieres consumirme yo lo entiendo, yo tampoco lo haría.

¿Has podido hablar con Rovira para que te contase su experiencia previa en el programa?

Sí, he hablado con él y me ha mandado muchos besos y fuerza. No me ha dicho nada más, y lo prefiero. Al final, él vivió su experiencia a su forma y yo creo que debería vivir la mía desde cero, sin tener un feedback de otra persona. Quiero estar lo menos intoxicada por nada y fresca.

¿Te sorprendió la llamada para presentar este formato en Prime Time?

Yo me sorprendí muchísimo por mi carrera y trayectoria. Si pienso en otros compañeros que tienen mucho recorrido, yo he llegado aquí muy pronto. No pensaba para nada que a los 4 años de empezar en televisión ya iba a tener un programa en Prime Time. Esperemos que mi evolución vaya al alza o se mantenga, porque sino me voy a pegar una terrible. Tengo 32 años, puede ser que sea la persona más joven de la historia presentando un programa en horario de máxima audiencia.

¿Cómo vas a compaginar esto con el programa de radio?

Con mucho sueño. Me levanto a las 6 de la mañana y me calzo unas siestas importantes. Esto no es incompatible con la radio porque son solamente dos días de grabación a la semana.

¿Has sentido discriminación por el mero hecho de ser mujer en el mundo cómico?

Yo he vivido la transición, en la que cogen en una audición a quien se quiere, independientemente de si son mujer u hombre, pasan los mejores. Hay mucha gente que dice: “las mujeres tenéis mucha rivalidad entre vosotras”, eso no es así. A las mujeres nos han hecho competir toda la vida. Todo esto ha cambiado y ahora vemos a muchas compañeras, ya no solo colaborando en programas de televisión, sino conduciéndolos, eso es maravilloso.

¿Has notado la fama a partir de tu participación en ‘Tu cara me suena’?

Lo he notado. Como es un programa tan familiar, los fans que tengo gracias al programa de Antena 3 son muy majos, hay muchos niños que me piden fotos. El hecho de convertirte para niños en un ídolo es abrumador porque soy ridícula, como alguien va a querer ser como yo de mayor.

Últimamente has mencionado mucho que te gustaría presentar las campanadas, ¿es cierto?

En redes subí un chiste haciendo una comparación de yo habiendo quedado cuarta en ‘Tu Cara Me Suena’ y Chenoa, que también quedó en cuarta posición en ‘Operación Triunfo’. El chiste decía: “¿Te imaginas a Chenoa y a mí presentando las campanadas y cuando suenen los cuartos señalarnos?”. Fue muy gracioso, pero ahora tengo un formato en La 1 y las campanadas las puedo dar aquí, soy muy chaquetera. Lo único que quiero es presentarlas, el dónde me da igual, como si es en Netflix.

¿Hay algún famoso de los que irán de invitados a ‘La noche D’ que te haga especial ilusión?

No sé a quién van a traer, salvo los del primer programa. Me haría mucha ilusión Rosalía, la entrevisté para EuropaFM, me parece la mejor persona del mundo y creo que tiene una entrevistaza. Solo me apetece hablar con esa persona y, a parte, que estoy adicta a su disco. No puedo más con ‘La Combi Versace’, necesito saber cómo se sale de esa canción.

¿Te veremos cantar y bailar en el programa?

Sí, yo puedo hacer cualquier cosa, por lo que me podríais ver cantar, bailar, boxear y lo que sea. Soy una persona muy inconsciente, no pienso en las consecuencias de mis actos.

¿Cómo vive tu entorno familiar este boom tuyo en el mundo mediático?

Teniendo en cuenta la transición que ha habido, lo llevan bastante bien. Que esté con ellos y a tu hija la paren y la saluden, para mis padres es muy curioso. Tampoco ha sido muy de repente, ha llegado de forma gradual y natural. He aceptado que dentro de la posición en la que estoy me haga conocida y haya gente que me pida fotos. Al final, forma parte de mi trabajo y es lo que hay. Estoy muy contenta de que mis padres se sientan orgullosos de mí y que la gente aprecia lo que hago.