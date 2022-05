Jessica Goicoechea abrió la semana en 'La resistencia'. La influencer y modelo acudió con buena predisposición al espacio de David Broncano, al que regaló un bikini de su última colección que él se 'probó' por encima de los pantalones.

La instagramer reconoció al presentador algunas cosas que se han dicho sobre ella, como por ejemplo que no se pudo dedicar en su día a ser modelo por su altura. Aunque reconoce que en la moda ha cambiado y se representan todo tipo de cuerpos, en cuanto a la altura cree que no ha cambiado demasiado: “Es verdad, no podía porque uno de los requisitos es medir, mínimo 1'75 y yo debo andar por 1,66”, recordó.

Sin embargo, gracias a Instagram ha podido dedicarse a la profesión. A raíz de esto Broncano le pidió saber cuánto tiempo pasa al día en la red social. Ella accedió a que el presentador viera las estadísticas y finalmente acabó mostrando al público que puede pasar nada más y nada menos que entre 7 y 8 horas al día en la red: "Es mi herramienta de trabajo”, se excusó. Además, señaló que el día anterior solo había estado 34 minutos: “Fue mi único día de descanso y desconecté de todo".

Para terminar, el cómico también quiso saber cuál era el "famoso más famoso" del que guardaba su número en la lista de contactos del móvil. Ella solo se atrevió a decir la inicial del nombre: "C". Fue entonces cuando el público empezó a corear que se trataba de "Cristiano".