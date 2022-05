Kiko Rivera volvió anoche a 'Sábado Deluxe' para contar cómo está la relación con su hermana después de asegurar el pasado mes de febrero que le pegó cuando ella "intentó cortarse las venas". Sin embargo, el programa trató de forzar un encuentro entre ambos, ya que Isa se encontraba en las instalaciones para participar en la posterior tertulia de 'Supervivientes', aunque ella se negó tajantemente.

Los colaboradores del programa trataron de mediar entre ellos por separado, pero al ver que podría producirse un encuentro no deseado, ella decidió abandonar los estudios de Mediaset. Al enterarse de la espantada de Isa, Jorge Javier Vázquez corrió tras ella y se montó en el coche donde la hija de la tonadillera iba a volver a su casa.

El presentador trató de animarla pero ella no estaba por la labor, aunque su hermano aprovechó esos minutos de duda para salir al parking donde se encontraba su hermana. Cuando Jorge vio acercarse al DJ se sintió indignado con la encerrona: "Isa dice que no quiere participar y nos tenemos que ir. Le he prometido a ella que no".

Mientras Kiko golpeaba la ventanilla del coche, la indignación de Jorge Javier iba en aumento: "Ella ha dicho que no y yo se lo he prometido. Este encuentro no se va a producir", sentenció el presentador justo antes de indicar al conductor que arrancase el coche para salir del entuerto.

Maravillosooooo Jorge Javier subiéndole la ventanilla a Kiko Rivera e Isa Pantoja y Jorge Javier huyendo en coche 💜💜 #kikodeluxe #SABADODELUXE pic.twitter.com/tGM0hFDDc4 — Rafael García López 🥭🇪🇺🥭 (@RafaelGarciaLAF) 7 de mayo de 2022

Mientras tanto, Rivera aseguraba desde el exterior del vehículo que su hermana estaba rechazando sus disculpas. Finalmente, el coche se alejó hasta la salida del parking, donde Jorge Javier se bajó para volver a plató. Momentos después, Isa accedió a volver a las instalaciones para participar en el debate del reality con la condición de que no forzaran un encuentro con su hermano.