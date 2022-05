'First dates' abrió sus puertas este lunes a nuevos solteros y solteras con un objetivo en común: encontrar el amor. Una de las protagonistas de la noche fue Ainhoa, una odontóloga de 31 años apasionada del deporte al aire libre. La almeriense conoció en el dating show de Cuatro a Fran, estudiante y entrenador malagueño con unos gustos muy similares a los suyos.

Durante el transcurso de la velada ambos descubrieron que tenían muchas cosas en común y se animaron a compartir algunas anécdotas de sus viajes. "¿Te gusta Estados Unidos y tal, has estado?", preguntó Ainhoa al ver los tatuajes en el brazo de Fran, que recordó su "intento" de visita al país: "Fue un poco catastrófico".

"Un colega mío estaba allí trabajando y me dijo que me fuera con él. Fui, pero con el visado de vacaciones de 90 días y allí me echaron", reveló Fran mientras su cita reía y preguntaba con incredulidad: "¿Te deportaron?". "Sí, se podría decir que sí. No me amargué por eso ni nada", confesó el joven, que a pesar de todo, decidió hacerse dos tatuajes para "no olvidar" esa breve experiencia.

"Es muy gracioso, lo sé. Todo el mundo se ríe. Ir de viaje conmigo es deporte de riesgo", aseguró Fran. Ainhoa, por su parte, también reconoció que es "un poco desastre" a la hora de viajar.

Cuando llegó el momento de tomar la decisión final, los dos coincidieron en que la cita había sido perfecta y decidieron seguir conociéndose fuera de cámaras. "Tendría una segunda cita porque es súper simpática, muy guapa y tenemos muchas cosas en común", explicó Fran, mientras que Ainhoa se mostró en esa misma línea: "Me ha parecido muy atractivo y creo que congeniamos muy bien".