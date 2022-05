laSexta emitió este jueves una nueva entrega de 'Encuentros inesperados'. En esta ocasión, Mamen Mendizábal estuvo acompañada por Cayetano Martínez de Irujo, Gabriel Rufián, Ana Morgade y Daniel Guzmán para hablar de la "lucha de clases". Pero además, tal y como era de esperar, la política también estuvo muy presente durante la conversación.

"Tú tendrías que estar en el Congreso, Cayetano", le dijo Rufián a Martínez de Irujo, que hizo una confesión: "Me gustaría, la verdad". No obstante, aseguró que no sabe a qué partido le gustaría unirse: "Sinceramente, no lo sé". Aunque nunca ha tenido "ninguna propuesta en firme", recordó que sí ha sido "tentado" en alguna que otra ocasión.

El portavoz de ERC en el Congreso intentó sonsacarle más detalles y puso a Vox sobre la mesa, pero Martínez de Irujo aclaró el partido de Santiago Abascal no se ha puesto en contacto con él: "No, no, Vox no. Además, con Vox no entraría. Ni con Vox ni con Podemos, no me gustan los extremos". "Cada uno en su estilo, tampoco los comparo", matizó después.

Fue Daniel Guzmán quien resolvió la incógnita: "La propuesta viene de Ciudadanos". Con una leve sonrisa en la cara, al hijo de la duquesa de Alba no la quedó más remedio que confirmar la teoría del actor: "Fue una cosa leve, una tentación leve".

Acto seguido, reveló el motivo por el que no estuvo dispuesto a llevar a cabo su fichaje por el partido naranja. "Siempre he pensado que mi posición era tan fácil de atacar gratuitamente que no podía meterme ahí", confesó.