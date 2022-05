'Planeta Calleja' contó esta semana con uno de los presentadores más conocidos de Mediaset como entrevistado. Jesús Calleja viajó en la última entrega con Joaquín Prat, que se atrevió a hablar de algunos de sus asuntos más íntimos y personales. Durante su paso por el programa de Cuatro, el presentador de 'Cuatro al día' sorprendió al explicar con detalle lo complicado que fue su divorcio.

Antes de arrancar el viaje a las Islas Azores, el periodista agradeció que hubiesen contado con él: "Necesitaba desconectar un poco porque estoy en un momento de mi vida con muchos cambios, con un desafío profesional muy grande y otro personal todavía mayor", confesó.

En concreto, sobre el ámbito íntimo, el presentador quiso hablar de su separación de Yolanda Bravo, tras 12 años de relación: "Las cosas a veces no funcionan, pero ya me hubiese gustado a mí que no hubiese sido así. Si tomas la decisión es porque crees que es lo mejor para ti y para la gente que te rodea, pero para mí ha sido un proceso muy traumático", detalló.

Prat se mostró visiblemente emocionado y reconoció que su relación fue muy bonita: "Para mí solamente ha habido una mujer en mi vida, esta mujer". "No es fácil este cambio de vida y muchas veces se me caen las paredes encima. Me asustaba la soledad, pero ahora me está empezando a gustar", añadió sobre cómo se encuentra en esta etapa de soltería.