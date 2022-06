Kiko Hernández estalló ayer contra 'Sálvame' por los supuestos privilegios de Lydia Lozano. El tertuliano mostró su descontento con la dirección del programa debido a que su compañera es la única que cuenta con servicio de maquillaje y peluquería debido a la lesión de su brazo. Por este motivo, quiso pedir "justicia e igualdad" para todos sus compañeros.

"Vengo un poco mosqueado, cabreado e indignado. En estos dos años de pandemia han cambiado muchas cosas. Entre ellas, que aquí solo se maquilla a los presentadores", comenzó diciendo Kiko antes de arremeter contra Lydia.

"Nosotros nos pagamos un maquillador o nos arreglamos y venimos como podemos. Pero aquí todos somos iguales y llevamos trece años trabajando. No puede ser que una persona que sí, ha sufrido, ha tenido un percance en la mano y ahora viene con una muñequera, venga estupenda y los demás como un cuadro", continuó diciendo. Además, aseguró que la periodista ya hace "vida normal", intentando de esta forma que el programa dejara de peinarla y maquillarla.

"Pido justicia e igualdad. Si aquí hay que venir con una muñequera, me la pongo mañana y me voy directamente al servicio de peluquería y maquillaje. Vamos a ver si somos todos iguales", añadió.

Las duras palabras de Kiko Hernández provocaron la reacción de Belén Rodríguez, que salió en defensa de Lydia. "Se ha roto un brazo, ¿cómo se va a maquillar? Está haciendo rehabilitación, está tomando pastillas para el dolor", recordó.

Después fue la propia Lydia quien quiso dejar las cosas claras: "Este programa lo sabe. Hasta el 16 de junio tengo la muñequera, dicho por el médico. Si a mí no me maquillan ni me peinan, cojo la baja porque me la puedo pedir. Se lo dije al señor Valldeperas. Igual que no me pedí la baja para venir a currar, me la puedo pedir para no venir".

"Aunque a mí me quiten maquillaje y peluquería no os van a maquillar a nadie porque es lo que ha decidido la cadena, no maquillarnos a ninguno. No me quieras joder a mí porque no vais a conseguir nada", continuó diciendo Lydia, que aprovechó para lanzar una crítica a Telecinco: "Es una cosa que ha decidido la cadena que, por cierto, solo ocurre en esta cadena".