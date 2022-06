El primer debate de la campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía nos ha dejado momentos bastante llamativos en RTVE. Uno de los instantes más destacados de este especial fue la irónica respuesta que Inmaculada Nieto hizo tras una intervención de Macarena Olona.

Para ser más exactos, la candidata del partido de ultraderecha aseguró que si llegaban lal gobierno de la Junta de Andalucía iban a cerrar los "chiringuitos ideológicos que se limitan a pintar los bancos y los semáforos de colores y que dejaban desprotegidas a las verdaderas víctimas de violencia intrafamiliar", recibiendo a los pocos segundos la réplica de la líder de la coalición Por Andalucía acto seguido al tomar el turno de palabra.

Todas y todos deberíamos firmar un pacto andaluz contra la violencia de género. Todas menos la ultraderecha.#DebateRTVE #PorAndalucía pic.twitter.com/EYaB8RXhJL — Inmaculada Nieto (@InmaNietoC) 6 de junio de 2022

"Después de una propuesta de tanto calado como dejar de pintar los bancos de colores no sé qué le parecerá a la ciudadanía lo que un gobierno de Por Andalucía haría, pero bueno me voy a atrever", aseguró Inmaculada Nieto antes de hablar de sus propuestas para reforzar la atención pública y la salud mental: "Es un problemón y no se está atendiendo bien. Hay que reducir los conciertos que tenemos con clínicas privadas".

Esta respuesta de la candidata de la coalición de partidos de izquierdas se hizo muy viral en las redes sociales. De hecho, numerosos usuarios de Twitter destacaron este momento en sus respectivos perfiles:

Me gusta la ironía de Nieto:"Después de esta propuesta de tanto calado de dejar de pintar bancos de colores no sé ya que queda por hacer".



No es el primer comentario irónico que ha hecho. Es una manera inteligente de rebatir#DebateRTVE #Andalucia — David Rubio de Antón🇪🇦🇪🇺🌍♥️🇺🇦 (@david_rubio7) 6 de junio de 2022

Inma Nieto la ha calado, ridiculizado y hablado de lo que son las propuestas de su programa, no hay más! Esa es la línea #debateRTVE https://t.co/2yzFWf6Ok0 — Isabel Montaner (@IsaMBorja) 6 de junio de 2022

Otros usuarios se unieron a la conversación para comentar la irónica respuesta de Inmaculada Nieto.