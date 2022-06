'El Hormiguero' recibió anoche la visita de dos actores nacionales muy conocidos. Antonio Agudo y María Hervás visitaron el programa de Antena 3 para hablar de su último proyecto junto y durante la entrevista se sinceraron sobre algunos temas personas. Pablo Motos se interesó por hablar de fidelidad con los invitados y ambos se sinceraron contando Liu experiencia propia.

El exactor de 'La que se avecina' reconoció que él ha hablado alguna vez de la posibilidad de ser infiel con su pareja y que han llegado a un acuerdo: "Si sucede, no me vengas con el marrón. Si pasa, que el otro no se entere", confesó sobre esta regla que han puesto de mutuo acuerdo.

El granadino dio más detalles sobre esta manera de tratar la fidelidad: "Está bien hablar estas cosas en pareja y llegar a un acuerdo porque esto hace que las cosas no sucedan tanto, porque se habla y se llega a un pacto".

Por su parte, María Hervás quiso confesar por qué cree que nunca podría serle infiel en una relación: "Yo no tengo pareja ahora y mi tendencia es ser fiel porque soy leal por naturaleza, sobre todo porque no tengo tiempo para ser infiel. Pero si sucede, no quiero que me lo cuente", confesó la actriz.